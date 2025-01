Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Rund sechs Wochen bleiben bis zur Bundestagswahl. Entsprechend bemüht ist man bei der Bundesvorstandsklausur der CDU darum, Einigkeit zu demonstrieren. Doch im Hintergrund zeigt man sich durchaus besorgt.

Friedrich Merz lehnt sich in seinem Stuhl zurück und lacht. Der CDU-Vorsitzende lässt den Blick durch den Raum schweifen, sichtlich zufrieden. Das hier dürfte für ihn einer der schöneren Momente im Wahlkampf sein. Vor Merz sitzt fröhlich klatschend der Bundesvorstand seiner Partei. Über Minuten applaudieren die Christdemokraten ihrem Kanzlerkandidaten zu.

Das Ziel bei der Klausur in Hamburg ist an diesem Wochenende klar: Die CDU will Einigkeit demonstrieren. Bloß kein Grummeln. Wenn jemand fragt, läuft alles wie geschmiert.

Es ist eine gut einstudierte Choreografie, die bei der Klausur der CDU-Chefetage für die Kameras aufgeführt wird. Sie soll dafür sorgen, dass auf den letzten Metern nichts mehr riskiert wird, keine Zweifel gesät werden. In Wahrheit gibt es durchaus Sorgen in der Partei. So richtig optimal läuft der Wahlkampf bis hierhin noch nicht.

Bislang hängt Merz mit seiner CDU fest

Eigentlich sind die Voraussetzungen mit Blick auf die Bundestagswahl für die Union gut. SPD, Grüne und FDP haben die Ampel als Ballast im Gepäck. Olaf Scholz kann das Versprechen, er werde beim nächsten Mal besser führen, nach dem eigenen Scheitern nur schwer glaubwürdig vermitteln.

Und doch zahlt es nicht so richtig auf das Konto der CDU ein. Zwar kommt die CSU in Bayern auf etwa 44 Prozent, allerdings hängt die Union im Bund seit dem Bruch der Koalition bei rund 30 Prozent fest. Die Persönlichkeitswerte des Kanzlerkandidaten Merz gehen sogar wieder runter. Im aktuellen ARD-Deutschlandtrend verliert der CDU-Chef innerhalb eines Monats 5 Prozentpunkte und liegt nun hinter Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck.

Auf Nachfrage gibt man sich in der CDU erstmal zuversichtlich, zumindest nach außen. Bei jeder Gelegenheit wird die große Geschlossenheit betont. "Es kommt jetzt mehr denn je auf CDU und CSU an", sagt Generalsekretär Carsten Linnemann bei seinem Eingangsstatement. Tatsächlich ist die Union nicht nur stärkste Kraft, sondern etwa doppelt so stark wie SPD oder Grüne. Dennoch zeigt der ein oder andere sich in Hamburg hinter vorgehaltener Hand besorgt. Immerhin wolle man so stark wie möglich werden und man befinde sich gerade in der entscheidenden Wahlkampfphase. Da könne sich noch viel verschieben, so heißt es. Wirklich zufrieden klingt anders.

Zu wenig Soziales und ein Störenfried aus Bayern

Welche Gründe für die Stagnation in den Umfragen genannt werden, hängt davon ab, wen man in der CDU fragt. Die einen glauben beispielsweise, es liege daran, dass man die sozialen Themen zu sehr vernachlässige. Weder in der Agenda 2030, die in Hamburg beschlossen wurde, noch im Wahlprogramm seien Punkte, wie beispielsweise die Pflege, ausreichend berücksichtigt worden. Im Vordergrund stehen vor allem steuerliche Entlastungen, von denen am Ende besonders Gutverdiener profitieren würden. Laut Berechnungen, die der Bund der Steuerzahler für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" angestellt hat, könnte beispielsweise ein Single mit 2.000 Euro brutto im Monat auf 126 Euro netto mehr im Jahr hoffen. Mit 4.500 Euro im Monat wären es 1.086 Euro.