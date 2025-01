Aktualisiert am 15.01.2025 - 05:16 Uhr

Aktualisiert am 15.01.2025 - 05:16 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Beste Feinde: Vor wenigen Wochen noch saßen sie zusammen in der Regierung, jetzt streiten FDP-Chef Lindner (vorne) und Kanzler Scholz (SPD) erbittert. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur)

Laut des jüngsten "Trendbarometers" von RTL/n-tv sieht es für Christian Lindners Partei weiterhin nicht so aus, als würde sie in der nächsten Legislaturperiode im Bundestag vertreten sein. Bei vier Prozent verharren die Liberalen da – seit Monaten schon. Fast ebenso lange dauert auch schon der Streit zwischen Kanzler Olaf Scholz (SPD) und FDP-Parteichef Lindner.

Nun legt Linder in dem Scharmützel nach. Demnach will die FDP in keine Regierung eintreten, der auch Scholz angehört, sagte der ehemalige Finanzminister der "Mediengruppe Bayern". Er sei "erstaunt" über die Äußerung des Kanzlers, der im "Stern" eine neue Koalition mit den Liberalen nicht ausgeschlossen hatte. "Der Mann ist teilweise rätselhaft. Die Ampelkoalition ist gescheitert, weil wir seine unwirksame Wirtschaftspolitik nicht fortsetzen wollten", sagte Lindner. Er stellte klar: "Mit Olaf Scholz wird die FDP jedenfalls keine Regierung mehr bilden."