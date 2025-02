Sondierungen und Koalitionsverhandlungen Begriffe erklärt: Das passiert bei der Regierungsbildung

Von t-online , KON 25.02.2025 - 14:10 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Friedrich Merz am Wahlabend (Archivbild): Nach der Wahl kommen auf ihn und seine Partei die Koalitionsverhandlungen zu. (Quelle: IMAGO/Mike Schmidt/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Auch wenn die nächste Große Koalition wahrscheinlich ist, muss die kommende Regierung noch mehrere Hürden nehmen. Insgesamt sind dabei hunderte Personen involviert.

Obwohl die Wahl am Sonntag mit der CDU/CSU einen eindeutigen Sieger hatte, könnte es noch lange dauern, bis ihr Spitzenkandidat Friedrich Merz als Kanzler vereidigt wird. Um auf mehr als die Hälfte aller Sitze im Bundestag zu kommen, müssen die Christdemokraten mit einer anderen Partei eine Koalition bilden.

Auch wenn es mit der SPD einen klaren Wunschpartner gibt, könnte sich der Prozess hinziehen. t-online gibt einen Überblick, welche Schritte die beiden Parteien auf dem Weg zur neuen Regierung jetzt abarbeiten werden – und erklärt die wichtigsten Begriffe.

Was sind Vorsondierungen?

Vorsondierungen sind der erste Schritt bei der Bildung einer Koalition. Deswegen sind die Gespräche auch die informellsten und haben die geringste Aussagekraft – nur weil zwei Parteien sich zu Vorsondierungen treffen, heißt es noch lange nicht, dass sie später eine Koalition eingehen. Es geht mehr darum, dass sich die Führungskreise der Parteien auch in diesem Kontext kennenlernen und sich signalisieren, wie kompromissbereit sie sind.

Was sind Sondierungsgespräche?

Die Sondierungsgespräche folgen auf die Vorsondierungen und sind schon eine Spur konkreter. Üblicherweise behandeln die Parteien hier schon einmal die wichtigsten Themen und schauen, wo es Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt. Normalerweise kommen die Parteien in dieser Form zwei- bis dreimal zusammen – wenn alles gut läuft, gehen sie danach in Koalitionsgespräche.

Die Sondierungsgespräch sind bei der Regierungsbildung vor allem deswegen wichtig, weil sich die Stimmen bei den letzten Wahlen mehr verteilt haben. Koalitionen zwischen Parteien aus demselben Lager sind deswegen schwieriger. Im Vorfeld der Ampel mussten Gründe und FDP etwa erst feststellen, ob die Differenzen tatsächlich überbrückbar sind.

Sowohl Vorsondierungen als auch Sondierungsgespräche sind auch dann wichtig, wenn theoretisch mehrere Koalitionen möglich sind. Die stärkste Partei kann so schon einmal feststellen, mit welcher Partei es am meisten Gemeinsamkeiten gibt und welche am ehesten verhandlungsbereit ist.

Was sind Koalitionsgespräche?

Die Koalitionsgespräche sind der Schritt, auf den das Ganze im besten Fall hinausläuft. Bei diesen Gesprächen geht es tatsächlich um die Inhalte der nächsten Regierung: Einerseits wird hier der Koalitionsvertrag erarbeitet, in dem die Parteien festlegen, welche Ziele sie wenigstens in der Theorie gemeinsam in ihrer Regierung erreichen wollen. Andererseits werden auch schon die Ämter der kommenden Regierung aufgeteilt.

In den letzten Jahren ist die Zahl der hierbei Beteiligten immer weiter gewachsen. Neben einer kleinen Koalitionsrunde, die generellere Verhandlungen führen, gibt es etwa auch fachpolitische Arbeitsgruppen. Hier werden konkretere Einigungen zu bestimmten Themen ausgearbeitet.