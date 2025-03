Union und SPD haben große Pläne: Höhere Verteidigungsausgaben sollen in einer möglichen Koalition von der Schuldenbremse ausgenommen sein, außerdem soll ein Sondervermögen Infrastruktur von einer halben Billion Euro geschaffen werden. Dafür braucht es eine Zwei-Drittel-Mehrheit, die noch im alten Bundestag gefunden werden soll. Die FDP hat bereits früh ihre Ablehnung signalisiert – und nun auch die Grünen.

13. März: Die erste von zwei veranschlagten Sondersitzungen im Bundestag, an deren Ende das Paket stehen sollte. Der Plan: An diesem Tag soll die erste von drei Lesungen, also Beratungen, stattfinden.