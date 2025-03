Jetzt neu bei t-online: Artikel hören statt lesen! Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Derzeit ist Christian Dürr Chef der Bundestagsfraktion, jetzt will er Vorsitzender der FDP werden. Kann ihm gelingen, was sein Vorgänger Christian Lindner einst schaffte?

Auf den einen Christian soll bei der FDP der nächste folgen: Nach dem Rückzug von Langzeit-Parteichef Christian Lindner hat Christian Dürr, der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, am Sonntag in Kiel seine Kandidatur für den Chefposten in der Partei erklärt – und dafür die volle Unterstützung der Spitzenleute aus den Landesverbänden erhalten.

Damit gilt es in der Partei als ausgemacht, dass er Mitte Mai auf dem Bundesparteitag der Liberalen zum neuen Vorsitzenden gewählt wird. Andere Kandidaturen sind zwar nicht ausgeschlossen, aber sehr unwahrscheinlich.

Auf Dürr wartet eine Herkulesaufgabe. Seine Partei ist gerade aus dem Bundestag geflogen. Die nächsten vier Jahre muss sie außerparlamentarische Oppositionsarbeit leisten und Dürr abseits des Scheinwerferlichts um Aufmerksamkeit kämpfen, damit die FDP nicht in Vergessenheit gerät. Wer ist der Mann? Und kann er das überhaupt?

"Zugewandt" und "pragmatisch"

Christian Dürr, 47 Jahre alt, stammt aus Ganderkesee, einem kleinen Ort in Niedersachsen vor den Toren Delmenhorsts, wo er bis heute mit seiner Frau und zwei Kindern lebt. Nach dem Abitur leistete er im nahen Bremen zunächst Zivildienst beim Blutspendedienst des Roten Kreuzes, ehe er in Hannover Wirtschaftswissenschaften studierte. 2007 beendete er sein Studium mit einer Abschlussarbeit über den CO2-Emissionshandel als Diplom-Ökonom.

Sein politischer Werdegang begann 1995 mit dem Eintritt bei den Jungen Liberalen. Seit 1996 ist er Mitglied der FDP, für die er 2003 erfolgreich für den niedersächsischen Landtag kandidierte. Dort übernahm er 2009 das Amt des Fraktionschefs, 2017 zog er in den Bundestag ein, wo er zunächst stellvertretender Fraktionsvorsitzender und 2021 schließlich auch Fraktionschef wurde.

Dürr ist in der Partei beliebt, viele beschreiben ihn mit ähnlichen Worten: Er sei "herzlich und ehrlich", "zugewandt" und inhaltlich "pragmatisch". Zudem halten ihm viele zugute, dass er "ein guter Moderator" sei – eine Fähigkeit, die er als Fraktionschef im Bundestag bewiesen hat und die hilfreich ist in Zeiten wie diesen, in der sich die Partei auch wieder mehr mit sich selbst wird beschäftigen müssen.

Anschlussfähig in allen Lagern

Ein weiterer Pluspunkt: Der Niedersachse kommt lagerübergreifend bei fast allen gut an. Die Progressiven in der FDP beschreiben ihn als "modernen Liberalen", der etwa beim umstrittenen Selbstbestimmungsgesetz stark um die Zustimmung in der Fraktion geworben hat – aller Kritik an diesem von vielen als "linksgrün" verschrienen Projekt zum Trotz.

Die Ordoliberalen, eher Konservativen, in der Partei wiederum betrachten Dürr als einen der ihren, weil er als Volkswirt stets klar marktwirtschaftliche Positionen vertritt. Zudem ist Dürr Teil der sogenannten "Kartoffelküche", einer Runde, in der sich Politiker von CDU und FDP regelmäßig treffen.

Wie groß die Chancen sind, dass Dürr – wie einst Lindner – das Projekt liberale Wiederauferstehung gelingt, lässt sich trotzdem nur schwer abschätzen. Das liegt einerseits an den geopolitisch umkämpften Zeiten, in denen sich die Aufmerksamkeit der Medien noch einmal stärker auf die Regierung richtet. Andererseits ist schwer zu sagen, ob sich in der Partei ein ähnliches Aufbruchmomentum entfachen lässt wie 2013, als die FDP erstmals den Einzug in den Bundestag verpasste und sich vier Jahre in der außerparlamentarischen Opposition erneuern musste.

