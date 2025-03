Mit Blick auf Klöckner fügte sie hinzu: "Nach allem, was in den vergangenen Jahren zu beobachten gewesen sei, sind Zweifel angebracht, ob Julia Klöckner diese Anforderungen tatsächlich erfüllt." Lang erwarte, dass Klöckner "die Demokratinnen und Demokraten im Parlament und darüber hinaus ab Tag eins vom Gegenteil überzeugt".

Vorstellung bei der AfD in der kommenden Woche?

Und noch eine andere Angelegenheit könnte bei den Grünen für Kritik sorgen. Wie das Magazin "Stern" berichtet, hatte Klöckner angeboten, sich vor ihrer Wahl allen Fraktionen vorzustellen – auch der AfD . Dabei gibt es allerdings ein terminliches Problem: Am Dienstagmorgen kommt die AfD-Fraktion zusammen, doch parallel findet der traditionelle ökumenische Gottesdienst statt, an dem Klöckner laut ihres Sprechers teilnehmen wird.

Die AfD zeigt sich jedoch offen für einen Ausweichtermin: Der Parlamentarische Geschäftsführer Stephan Brandner sagte dem "Stern", Klöckner sei eingeladen worden, stattdessen am Montagabend beim Fraktionsvorstand zu erscheinen. "Käme es dazu, wäre es ein kleiner und richtiger Schritt in Richtung Normalisierung", so Brandner. Ob die AfD-Abgeordneten Klöckner bei der Wahl am Dienstag unterstützen, werde laut Brandner individuell entschieden.