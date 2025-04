Die Koalitonsverhandler haben in ihrem Zwischenergebnis geschrieben, sie wollen das Spannungsverhältnis zwischen sicherheitspolitischen Erfordernissen und datenschutzrechtlichen Vorgaben neu austarieren. Leidet der Datenschutz also?

Der Datenschutz in Deutschland darf gar nicht leiden, aber Polizeibehörden reglementieren sich selbst schärfer, als es das Datenschutzgesetz vorsieht. Wir sind also unnötig streng. Das muss man lösen. Außerdem haben wir in Deutschland noch andere Datenschutzbestimmungen als in Europa. Aber die Menschen gehen offener mit ihren Daten um als vor 30 Jahren. Deswegen brauchen wir eine andere Datenschutzdebatte.

Union und SPD wollen auch den verstärkten Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) im Rahmen der Strafverfolgung: Sicherheitsbehörden sollen künftig befugt sein, automatisierte Datenanalysen und biometrische Abgleiche anzuwenden. Welche Rolle spielt die KI bisher bei der Polizei?

Die KI spielt bisher nur in kleinen Polizeibereichen eine Rolle. Wir fangen gerade an, uns damit inhaltlich zu beschäftigen, während Menschen und Unternehmen das täglich nutzen und die Vorteile erleben. Aber das europäische Recht hat bereits einen Rahmen für Sicherheitsbehörden geschaffen. Und wir brauchen die KI: Bei einem Wirtschaftskriminalitätsverfahren mit 42.000 Seiten Akten müsste mittlerweile alles digitalisiert sein, um zielgenau in den Akten zu suchen, was ich brauche. Das machen Privatpersonen und Unternehmen mit KI, und die Polizei teilweise mit Post-its auf dem Schreibtisch. Das geht nicht! Die Polizei muss in der Gegenwart ankommen.

In Ihren Forderungen sind Sie als GdP näher bei der Union, Sie selbst sind SPD-Mitglied. Erkennt die SPD die Notwendigkeit, die es in der inneren Sicherheit braucht?

Ich nehme bei den Koalitionsverhandlungen wahr, dass sich an den Positionen der GdP orientiert wird. Das ist sehr zufriedenstellend, weil die Belange der Polizei wahrgenommen werden. Aber der SPD kann ich empfehlen, endlich in eine Form der Sicherheitspolitik umzuschwenken, die eine Veränderung in der Gesellschaft bewirkt. Denn die Menschen müssen wieder sicher sein.

Keine Einigung gibt es bei der Cannabis-Teillegalisierung. Die Union will sie abschaffen, die SPD wehrt sich dagegen. Die GdP hat die Umsetzung des Gesetzes kritisiert, es bringe kaum Arbeitsentlastung. Sind Sie also dort bei der Union?

Es bringt auch nichts, das Gesetz wieder zu kassieren. Schlechte Gesetze bessert man nach, statt nach dem Motto "Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln" jeden Tag ein neues Gesetz auf den Markt zu schmeißen. Denn die Menschen müssen verstehen, was erlaubt und was verboten ist.