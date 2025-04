Vieles sei in der Vergangenheit an Deutschland gescheitert. "Das wird in Zukunft nicht mehr der Fall sein", stellte er in Aussicht. Dass die anderen Länder unter Umständen wenig erfreut sein könnten, von Deutschland abgewiesene Flüchtlinge aufzunehmen, wie Caren Miosga anmerkte, wies Merz von sich. "Die brauchen sie gar nicht zu nehmen, die haben sie", antwortete er.