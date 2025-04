Erneute kündigen sich personelle Umbrüche bei den Grünen an. Hoffnungsträgerin Mayra Vriesema könnte als Habecks Nachfolgerin in den Bundestag einziehen.

Offiziell sind die Grünen noch Teil der geschäftsführenden Bundesregierung. Doch auch für Robert Habeck, Annalena Baerbock und Lisa Paus neigen sich die letzten Tage an der Spitze dreier wichtiger Ministerien dem Ende zu. Baerbock wechselt zu den Vereinten Nationen nach New York, Lisa Paus zieht sich ein Stück weit aus dem Rampenlicht zurück und kehrt auf die Oppositionsbank im Bundestag zurück. Dort hätte eigentlich auch Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck im neu konstituierten Parlament Platz nehmen sollen. Offenbar hat er jedoch andere Pläne – und bereits eine Idee, wer ihn in Berlin ersetzen könnte.