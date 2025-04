Markus Söder ist bekannt für skurrile Auftritte in den sozialen Medien. Nun veranstaltet er in einem Video ein Oster-Gewinnspiel. Mit dabei sind drei Hasen – die gucken gequält.

Fast wäre Markus Söder Kanzler geworden. Zweimal schon bewarb er sich für das Kanzleramt, scheiterte aber stets am Veto der CDU. Nun agiert der CSU-Chef als einer von drei Koalitionspartnern in der künftigen Schwarz-Roten Koalition unter Friedrich Merz. Daneben hat der machtbewusste Franke aber noch Zeit, sich in den sozialen Netzwerken in Szene zu setzen. Etwas, das er seit Jahren so konsequent macht, wie kaum ein anderer Spitzenpolitiker.