Verfassungsschutz: AfD ist gesichert rechtsextremistisch

Aktualisiert am 02.05.2025 - 13:54 Uhr

Aktualisiert am 02.05.2025 - 13:54 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Auch die Reden beim Bundesparteitag in Riesa im vergangenen Januar flossen mit ein in die Bewertung durch den Verfassungsschutz. (Archivfoto) (Quelle: Sebastian Kahnert/dpa/dpa-bilder)

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hat die AfD nach mehrjähriger Prüfung als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Der Inlandsgeheimdienst teilte mit, der Verdacht, dass die Partei Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung verfolge, habe sich bestätigt und in wesentlichen Teilen zur Gewissheit verdichtet.

Faeser: Kein politischer Einfluss auf Gutachten

Die beiden AfD-Vorsitzenden, Tino Chrupalla und Alice Weidel, schrieben in einer Mitteilung, die AfD als Oppositionspartei werde nun "kurz vor dem Regierungswechsel öffentlich diskreditiert und kriminalisiert". Das sei erkennbar politisch motiviert. Die Partei werde sich weiter juristisch wehren. Zuständig ist dann in erster Instanz das Verwaltungsgericht in Köln, wo das Bundesamt für Verfassungsschutz seinen Sitz hat.