Seither war Krah an den Rand gedrängt, ohne großen Einfluss in der Partei. "Gefangen in der Zwischenhölle", so formuliert er es selbst. Doch Krah wäre nicht Krah, gäbe er sich damit zufrieden.

Krah kämpft gegen Sellners "Remigration"

Seit März sitzt der Jurist im Bundestag, wurde dort ohne Widerstand in die Fraktion aufgenommen und schreibt an einem neuen Buch. In "sechs bis acht Wochen" will er damit fertig sein, sagt er. Gerade denkt er über den Titel nach: "Zukunft von rechts" oder "Die Zukunft ist rechts" schweben ihm vor, sagt er. Erscheinen soll es wieder bei Kubitscheks Verlag Antaios in Schnellroda. Doch die Ziele des Vorfelds und Krahs Ziele sind nun in zwei wichtigen Punkten nicht mehr dieselben.

Denn Krah wendet sich nun gegen die Begriffe der "Remigration" und der "Assimilation". Kubitschek und sein geistiger Ziehsohn Martin Sellner, ehemaliger Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung, haben besonders die "Remigration" groß gemacht. Entlehnt ist der Begriff aus der Soziologie, wo er eigentlich rein deskriptiv die Bewegung von Migranten zurück in ihre Herkunftsländer beschreibt. Sellner, Kubitschek und ihre Gefolgschaft aber haben ihn in zahlreichen Büchern, Artikeln und Videos umgedeutet, sodass "Remigration" für sie nun meint: Abschieben, so viele wie nur gehen. Millionen Flüchtlinge, Ausländer, unter Umständen sogar Staatsbürger dazu bringen, das Land zu verlassen – vor allem, wenn sie sich nicht assimilieren, also die eigene Kultur nicht vollkommen aufgeben wollen. Im besten Fall abschieben, bis Deutschland wieder "homogen" ist – was es in der Form, wie es sich mancher in der Szene wünscht, nie war.

Die AfD hat sich von diesen rassistischen Fantasien ihres Vorfelds erheblich beeinflussen lassen. Nach dem Potsdamer Treffen von Rechtsextremisten, das bundesweit Massenproteste auslöste, adaptierte die Partei den Begriff "Remigration" immer stärker. Im Herbst zogen AfD-Landesverbände wie Thüringen und Brandenburg explizit unter diesem Schlagwort in den Landtagswahlkampf, im Westen druckten sie "Abschiebetickets" und traten als Abschiebepiloten verkleidet im Karneval auf. Im Bundestagswahlkampf schließlich kippte auch AfD-Chefin Alice Weidel und verkündete von der Bühne des Bundesparteitags: "Wenn es denn Remigration heißen soll, dann heißt es eben Remigration."