In Riesa hätten die Richtigen gewonnen, ruft Krah, "und das sind wir hier im Saal, liebe Freunde". Auskehren will Krah die letzten Nationalkonservativen, die vergleichsweise oft noch gemäßigteren Kräfte in der AfD, daran lässt er wenig Zweifel. Ohne Namen zu nennen, richtet er sich gegen ihr Lager: "Ist es nicht an der Zeit, heute den Dreckwerfern endlich mal die rote Karte zu zeigen, dass wir uns nach vorn bewegen können?"

Im Saal jubeln sie, klatschen laut, johlen. Ein Teil springt von seinen Stühlen auf. Krah hat damit die von AfD-Politikern so oft beschworene Jagd eröffnet – nur nicht auf die Konkurrenz, auf die Regierungsmitglieder, sondern auf die eigenen Kollegen.

"Gott oder Schlange, Jesus oder Barabas"

Wenn Krah über die Nationalkonservativen in der AfD spricht, die die Partei in manchem Punkt zurückführen wollen auf eher rechtspopulistische Pfade, liegt Verachtung in seiner Stimme. "Libkons" nennt er sie, also "Liberalkonservative". Und er fällt das in AfD-Kreisen härteste Urteil: "Da habe ich sogar mehr Respekt vor den Grünen", sagt Krah. "Das halte ich alles für irre, für Schund, die haben aber immerhin eine Idee für die Zukunft."

Die eigenen Parteifreunde, die sind für ihn das größere Problem. Mutlos. Schwach. Verräter an der eigenen Sache. Bewahrer eines Systems, das er überwinden will. Denn Krah will etwas anderes.

Auf einem Rittergut in Schnellroda feiert er kurz nach dem Parteitag in Magdeburg mit jenen, denen er seinen Sieg maßgeblich verdankt: dem Verleger Götz Kubitschek und dessen Frau Ellen Kositza. Gemeinsam sitzen sie an einem Tisch, trinken Champagner, Krah raucht eine Zigarre. Eine Stunde lang unterhalten sie sich vor laufender Kamera, das Video ist in Schwarzweiß gehalten.

Offiziell sind die Schnellroda-Denker der AfD zu radikal, die Verbindungen aber sind stark. In Kubitscheks Verlag erscheinende Autoren beeinflussen maßgeblich den ideologischen Unterbau der AfD, in vielen Abgeordnetenbüros ist ihnen nahestehendes Personal untergebracht, bei Podiumsdiskussionen in Schnellroda sammeln sich regelmäßig AfD-Funktionäre. Maßgeblich berät Kubitschek auch einen anderen mächtigen Strippenzieher in der AfD: Björn Höcke.