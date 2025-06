Zweifel an Burnout

Aktualisiert am 21.06.2025 - 15:40 Uhr

Aktualisiert am 21.06.2025 - 15:40 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Anwalt fürchtet "gravierende negative Folgen" für Schröder

Schröders Anwalt Hans-Peter Huber äußerte sich empört. Dieses Vorgehen sei durch die Strafprozessordnung, an der sich die Ausschüsse orientieren, nicht gedeckt. Die Zweifel an den privatärztlichen Gutachten seien nicht nachzuvollziehen und die Begründung nicht ausreichend.

"Gerhard Schröder ist sicher im Oktober noch nicht so weit genesen, dass er im Ausschuss aussagen kann. Ein solcher Termin könne gravierende negative Folgen für den Genesungsprozess des Altkanzlers haben", sagte Huber der Deutschen Presse-Agentur.

Schröder hatte sich im Frühjahr in der Schweiz mit der Diagnose Burnout in eine Klinik begeben. Er hatte dem Ausschuss kürzlich geschrieben, dass eine stabile Erholung von seiner Burnout-Erkrankung "keineswegs sicher in diesem Jahr" zu erreichen sein werde. Bis dahin seien ungewöhnliche Stress-Situationen zu vermeiden.