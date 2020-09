Krisenhilfe für Autobauer

Gipfel mit Merkel: Vorerst wohl keine Kaufprämie für Verbrenner

08.09.2020, 21:02 Uhr | dpa

VW-Werk: Eine Kaufprämie für Autos mit modernen Verbrennungsmotoren wird in dem Entwurf nicht mehr angesprochen. (Quelle: Sven Simon/imago images)

Kanzlerin, Bundesminister und Branchenvertreter beraten, wie der deutschen Autoindustrie aus der Krise geholfen werden kann. Eine besonders umstrittene Maßnahme soll wohl vorerst nicht kommen.

Politik und Wirtschaft wollen nach einem Entwurf für ein Ergebnispapier zum Autogipfel zusätzliche Hilfen für die angeschlagene deutsche Autoindustrie prüfen. Dabei geht es darum, ob und gegebenenfalls wie ein "marktwirtschaftliches Konzept" zur Stärkung des Eigenkapitals vor allem von Zulieferunternehmen entwickelt werden könnte, wie aus dem Entwurf hervorgeht. Dieser lag der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagabend vor. Zum anderen soll demnach geprüft werden, welche weiteren Aspekte bei den im Konjunkturpaket vorgesehenen "Zukunftsinvestitionen" in die Fahrzeugbranche berücksichtigt werden sollten.

Arbeitsgruppen prüfen offene Fragen

Bis zum nächsten Gespräch der "Konzertierten Aktion Mobilität" sollen Arbeitsgruppen diese Fragen prüfen. Das nächste Spitzengespräch ist demnach im November geplant.

An einer Videokonferenz nahmen am Abend neben Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundesministern und Vertretern von Autoherstellern sowie Gewerkschaften auch Ministerpräsidenten aus "Auto"-Ländern teil. Die Beratungen sollten bis 21 Uhr dauern.

Von staatlichen Kaufprämien auch für Autos mit modernen Verbrennungsmotoren ist in dem Entwurf des Ergebnispapiers nicht die Rede. Dies fordert vor allem die CSU, um die in der Corona-Krise zurückgegangene Nachfrage anzukurbeln. Außerdem steht die Autobranche ohnehin in einem schwierigen Umbruch hin zu alternativen Antrieben. Dazu kommt der digitale Wandel.

Verband: Krise in der Branche noch längst nicht vorbei

IG Metall, Grüne und SPD hatten sich für einen staatlichen Beteiligungsfonds stark gemacht, der Mittelständlern in der Autoindustrie zu Hilfe kommen soll. Der Autoverband VDA hatte deutlich gemacht, dass die Krise in der Branche noch längst nicht ausgestanden sei.

Die Koalition hatte im Juni ein zusätzliches Programm über insgesamt zwei Milliarden Euro für Zukunftsinvestitionen der Fahrzeughersteller und der Zulieferindustrie beschlossen. Damit sollen etwa Investitionen in neue Technologien gefördert werden. Das Wirtschaftsministerium arbeitet derzeit an der Umsetzung.