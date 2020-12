LIVERegierungsbefragung

Jetzt im Livestream: Merkel im Corona-Kreuzfeuer

16.12.2020, 13:15 Uhr | dpa, dru

Der zweite harte Lockdown in Deutschland hat begonnen und noch einmal muss die Kanzlerin ihren Kurs in der Corona-Krise vor dem Parlament verteidigen. Verfolgen Sie die Debatte hier live.

Der Bundestag startet am Mittwoch in seine letzte Sitzungswoche des Jahres und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) muss den Abgeordneten in der Regierungsbefragung eine Stunde lang Rede und Antwort stehen. Ein zentrales Thema der am frühen Nachmittag beginnenden Sitzung dürfte der Kurs der Bundesregierung in der Corona-Pandemie sein. Denn am Mittwoch begann der zweite harte Lockdown seit Beginn der Krise.



Verfolgen Sie die Debatte bei t-online im Livestream und im Ticker.

13.13 Uhr: AfD-Chef Tino Chrupalla beginnt die Befragung der Bundeskanzlerin. Er will wissen, ob die Bundesregierung einen Neustart in den Beziehungen zur russischen Regierung beabsichtigt. Merkel antwortet, man könne nicht darüber hinwegsehen, dass es schwerwiegende Ereignisse gegeben habe. Sie bezog sich auf die Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny und das Attentat im Kleinen Tiergarten in Berlin. Es sei der Wunsch der Bundesregierung, ein gutes Verhältnis mit Moskau herzustellen. "Man darf aber nicht die Augen vor den Realitäten verschließen", betont Merkel. Vor diesem Hintergrund verfolge Deutschland eine sehr ehrliche Politik gegenüber Moskau.

13.09 Uhr: Merkel drückte ihre Hoffnung aus, dass bis zum Wochenende noch ein Handelsabkommen mit dem aus der Union ausscheidenden Großbritannien zustande kommt. Ein Abkommen sei besser als keines, sagte sie. Aber auch für den Fall eines "No Deals" sei man vorbereitet.

13.07 Uhr: Die Kanzlerin äußerte sich zunächst zur ausklingenden deutschen Ratspräsidentschaft in der EU. Nicht alles, was die Bundesregierung sich vorgenommen habe, sei erreicht worden, sagte Merkel. Sie hob zugleich den Abschluss des EU-Haushalts für die kommenden Jahre hervor, dem zähe Verhandlungen vorausgegangen waren.

13.05 Uhr: Bundeskanzlerin Merkel ergreift das Wort.

Auf Antrag von CDU/CSU und SPD will der Bundestag auch über die Umsetzung der Nationalen Impfstrategie diskutieren. Der erste Impfstoff gegen das Coronavirus könnte noch vor Weihnachten in der EU zugelassen werden. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA kündigte am Dienstag in Amsterdam an, sie wolle am 21. Dezember ihr Gutachten über den Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer vorlegen.