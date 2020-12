Regierungsbefragung

Merkel stellt sich Corona-Kreuzfeuer im Bundestag

16.12.2020, 14:52 Uhr | dpa, dru

Der zweite harte Lockdown in Deutschland hat begonnen und noch einmal musste die Kanzlerin ihren Kurs in der Corona-Krise vor dem Parlament verteidigen. Wie die Debatte im Bundestag gelaufen ist.



Ein letztes Mal für dieses Jahr musste sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch der Befragung durch die Abgeordneten des Bundestages stellen. Erwartbar war der Kurs der Bundesregierung in der Corona-Pandemie eines der zentralen Themen. Denn am Mittwoch hat der zweite harte Lockdown seit Beginn der Krise begonnen.

So äußerten Abgeordnete etwa Kritik an der Ausrichtung der wirtschaftlichen Hilfen in der Corona-Krise. Der AfD-Politiker Martin Sichert fragte Merkel, warum familienbetriebene Gaststätten weniger Hilfe erhielten als Fastfood-Ketten wie McDonalds. Fastfood-Ketten seien ihr sicherlich nicht wichtiger, beteuerte die Kanzlerin. Zwar könne sie hier keine konkreten Zusagen zu Hilfen machen, Finanzminister Altmaier aber werde sich des Themas noch einmal annehmen, versicherte Merkel.

Auch an der Praxis der Verteilung kostenloser FFP2-Masken an vulnerable Gruppen gab es Kritik. Christine Aschenbach-Dugnus von der FDP sagte, vor Apotheken hätten sich lange Schlangen gebildet, es sei zum Teil chaotisch gewesen. Aschenbach-Dugnus warf der Bundesregierung vor, angesichts der Infektionslage die Betroffenen einem unnötigen Risiko ausgesetzt zu haben. Die Kanzlerin antwortete, das Verfahren sei eben das aktuell machbare gewesen. Sie sicherte aber zu, dass im Januar auch eine gezielte Verteilung von Masken stattfinden werde.

"Eine Impfstrategie kann man nicht einfach als Gesetz festlegen"

Die Kanzlerin schloss in der Debatte auch Nachjustierungen bei der Impfstoff-Strategie nicht aus. Die könne je nach Zulauf der verschiedenen Impfstoffe notwendig werden, sagte die CDU-Politikerin. Das Vorgehen hänge auch davon ab, was die Zulassungsbehörden zur Eignung der Impfstoffe für welche Gruppe feststellten. "Deshalb kann man eine Impfstrategie auch nicht einfach einmal als Gesetz festlegen." Beispielsweise für Kinder lägen noch keine Daten vor.

Merkel griff eine Frage des AfD-Abgeordneten Uwe Witt auf, der vor einem Risiko durch "genmanipulierten Impfstoffe" warnte. Die Kanzlerin antwortete schlagfertig: "Ich erahne aus ihrer Frage, dass sie kein Freund des Impfens sind." Sie bat Witt, nicht von genmanipulierten Impfstoffen zu sprechen. Der Impfstoff von Biontech und Pfizer enthalte "genetische Komponenten". Merkel versicherte, man werde jede Transparenz im Bezug auf die zur Verfügung gestellten Impfstoffe herstellen. Sie betonte erneut, es werde keine Impfpflicht geben.

Zugleich hob die Kanzlerin die Bedeutung der Impfkampagne hervor. Ziel sei eine "Herdenimmunität", wofür laut Experten 65 bis 70 Prozent der Bevölkerung geimpft werden müssten – eines Tages auch weltweit. Falls mehr als 40, 50 oder 60 Prozent der Menschen sich aber nicht impfen lassen wollten, "dann werden wir noch sehr lange eine Maske tragen müssen". Dann sei die Herdenimmunität nicht zu erreichen.

Die Debatte zum Nachlesen im Ticker.

14.11 Uhr: Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble beendet die letzte Regierungsbefragung des Jahres.

14.03 Uhr: Martin Sichert von der AfD fragt Merkel, ob ihr US-Fastfood-Ketten wichtiger seien als familienbetriebene Gaststätten und warum letztere weniger Hilfe erhielten als etwa McDonalds. Fastfood-Ketten seien ihr sicherlich nicht wichtiger, beteuert die Kanzlerin. Konkrete Zusagen könne sie nicht machen, Merkel sagt aber zu, dass sich Finanzminister Altmaier dem Thema noch einmal annehmen werde.

13.52 Uhr: Fabio De Masi (Linke) spricht den Wirecard-Skandal an. Warum die Kanzlerin auf höchster Ebene in China für das Unternehmen lobbyiert hat, obwohl ihr von einem Regierungsmitarbeiter davon abgeraten wurde, will der Politiker wissen. Hier hakt auch Florian Toncar von der FDP nach und spricht die Rolle von Ex-Minister Karl-Theodor zu Guttenberg an. Merkel aber bleibt hier konkrete Antworten schuldig. Sie werde sich dazu im Untersuchungsausschuss des Bundestages äußern, sagt sie lediglich.

13.38 Uhr: Der AfD-Abgeordnete Uwe Witt spricht auf die bevorstehende Kampagne zur Impfung der "Bevölkerung unseres Vaterlandes" an. Er spricht von "genmanipulierten Impfstoffen" und will wissen, ob die Bundesregierung über Nebenwirkungen der Wirkstoffe informieren werde. Die Kanzlerin schlagfertig: "Ich ahne aus ihrer Frage, dass sie kein Freund des Impfens sind." Lachen im Saal. Merkel bittet Witt, nicht von genmanipulierten Impfstoffen zu sprechen. Der Impfstoff von Biontech und Pfizer enthalte "genetische Komponenten". Man werde jede Transparenz im Bezug auf die zur Verfügung gestellten Impfstoffe herstellen, sagt Merkel und betont erneut, es werde keine Impfpflicht geben. Sollten sich aber nicht genug Menschen impfen lassen, werde man noch lange eine Maske tragen müssen.

13.25 Uhr: Gesine Lötzsch (Linke) will wissen, wer die Rechnung für die teuren Corona-Pakete bezahlen werde. Wolle die Bundesregierung etwa Multimillionäre stärker heranziehen? Merkel sagt, die Kernfrage sei, wie mehr Wachstum erzielt werden könne. Denn darüber lasse sich die Einnahmesituation am sinnvollsten lösen.

13.20 Uhr: Christine Aschenbach-Dugnus von der FDP kritisiert die Praxis der Verteilung kostenloser FFP2-Masken an vulnerable Gruppen. Vor Apotheken hätten sich lange Schlangen gebildet, von chaotischen Zuständen sei die Rede. Hätte man nicht in Anbetracht der Infektionslage die Masken an die Betroffenen verteilen müssen, will die Politikerin wissen. Die Kanzlerin antwortet, das Verfahren sei das aktuell machbare gewesen. Sie sichert zu, dass im Januar auch eine gezielte Verteilung stattfinden werde.

13.13 Uhr: AfD-Chef Tino Chrupalla beginnt die Befragung der Bundeskanzlerin. Er will wissen, ob die Bundesregierung einen Neustart in den Beziehungen zur russischen Regierung beabsichtigt. Merkel antwortet, man könne nicht darüber hinwegsehen, dass es schwerwiegende Ereignisse gegeben habe. Sie bezog sich auf die Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny und das Attentat im Kleinen Tiergarten in Berlin. Es sei der Wunsch der Bundesregierung, ein gutes Verhältnis mit Moskau herzustellen. "Man darf aber nicht die Augen vor den Realitäten verschließen", betont Merkel. Vor diesem Hintergrund verfolge Deutschland eine sehr ehrliche Politik gegenüber Moskau.

13.09 Uhr: Merkel drückte ihre Hoffnung aus, dass bis zum Wochenende noch ein Handelsabkommen mit dem aus der Union ausscheidenden Großbritannien zustande kommt. Ein Abkommen sei besser als keines, sagte sie. Aber auch für den Fall eines "No Deals" sei man vorbereitet.

13.07 Uhr: Die Kanzlerin äußerte sich zunächst zur ausklingenden deutschen Ratspräsidentschaft in der EU. Nicht alles, was die Bundesregierung sich vorgenommen habe, sei erreicht worden, sagte Merkel. Sie hob zugleich den Abschluss des EU-Haushalts für die kommenden Jahre hervor, dem zähe Verhandlungen vorausgegangen waren.

13.05 Uhr: Bundeskanzlerin Merkel ergreift das Wort.