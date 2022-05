Arbeitsminister Heil verspricht Entlastung bei steigender Inflation

Sollte die Preise weiter steigen, will die Bundesregierung die B├╝rger entlasten. Das hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil in einem Interview versprochen. Eine Ma├čnahme bezieht sich auf Energiepreise.

Mit Blick auf einen m├Âglichen Gas-Lieferstopp sagte Heil, ein einseitiges Gasembargo Deutschlands gegen├╝ber Russland "w├╝rde uns in eine Doppel-Krise st├╝rzen, dann w├Ąren wir in einer Stagflation, also in einer Wirtschaftskrise und noch st├Ąrker steigenden Preisen". Die deutsche Wirtschaft wachse immer noch, sagte der SPD-Minister. "Im Moment gehen wir nicht davon aus, dass uns in diesem Jahr der Himmel auf den Kopf f├Ąllt. Wir haben Wirtschaftswachstum und einen au├čerordentlich stabilen Arbeitsmarkt", sagte er. "Falls die Lage wirtschaftlich eskaliert, werden wir keine Sekunde z├Âgern und entschlossen handeln, indem wir etwa die Kurzarbeit weiter verl├Ąngern."