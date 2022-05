Klar ist: WĂŒrde Faeser MinisterprĂ€sidentin von Hessen werden wollen, mĂŒsste sie das Amt der Innenministerin spĂ€testens mit der Wahl aufgeben. Zu kandidieren und sich offenzuhalten, Bundesinnenministerin zu bleiben, wenn es in Hessen nicht klappt, wĂ€re politisch aussichtslos. Die Konkurrenz wĂŒrde das im Wahlkampf genĂŒsslich als RĂŒckfahrtticket nach Berlin ausschlachten. Bei Norbert Röttgen (CDU) endete das vor Jahren in Nordrhein-Westfalen in einer mittleren Katastrophe.

"Mein Herz ist in Hessen"

In ihrer Rede sagte Faeser dann SĂ€tze wie diese: "Auch wenn ich in meinem Amt als Bundesinnenministerin viel in Berlin bin, in BrĂŒssel oder der ganzen Republik, so hat sich doch nichts geĂ€ndert: Mein Herz ist in Hessen." Und: "Ich will mit dafĂŒr kĂ€mpfen, dass wir in Hessen eine SPD-gefĂŒhrte Regierung bekommen."