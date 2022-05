Kein Kabinettsmitglied muss sich so viel Kritik gefallen lassen wie Christine Lambrecht. Im Interview wehrt sich die Verteidigungsministerin gegen die Vorw├╝rfe, spricht ├╝ber die gr├Â├čten Probleme der Bundeswehr ÔÇô und erkl├Ąrt, warum Deutschland der Ukraine mehr hilft als gedacht.

Selbst langj├Ąhrige Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums finden sich in dem un├╝bersichtlichen Geb├Ąude an der Berliner Stauffenbergstra├če nicht zurecht. Es w├Ąre also nichts Besonderes, wenn es Christine Lambrecht ├Ąhnlich ginge. Schlie├člich ist sie nicht einmal ein halbes Jahr im Amt.

Doch die internen Irrwege sind derzeit nicht das gr├Â├čte Problem der Ministerin. IBUK zu sein, also Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt, ist bereits in normalen Zeiten nicht gerade ein leichter Job. Rund 260.000 Soldaten unterstehen ihr, dazu ein Ministerium mit 2.500 Mitarbeitern, zig Themen mit zahlreichen Fallstricken. Denn bei der Bundeswehr fehlt es an allen Ecken und Enden an irgendetwas.

Verteidigungsministerium in Berlin: Das Haus hat noch jeden Minister erledigt. (Quelle: imago-images-bilder)

Umso ├Ąrgerlicher ist es, wenn sich zu all den Eh-schon-da-Problemen noch die eigenen gesellen. Die Ministerin ist inzwischen so unter Druck, dass in Berlin bereits Ger├╝chte ├╝ber ihre Abl├Âsung die Runde machten. Doch als Lambrecht ├╝berp├╝nktlich zum Interview erscheint, ist nur der Besprechungsraum trostlos. Die 56-J├Ąhrige l├Ąchelt viel, gibt sich freundlich-verbindlich und beantwortet geduldig die Fragen. Selbst dann, wenn es pers├Ânlich wird.