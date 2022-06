Christian Lindner klingt in diesen Tagen manchmal, als wolle er sich selbst verteidigen. Ab diesem Mittwoch gilt der deutschlandweite Tankrabatt, mit ihm sollen die Spritpreise einged├Ąmmt werden. Ein Herzensprojekt der FDP , das die Liberalen gegen den Widerstand der Gr├╝nen im sogenannten Entlastungspaket im Fr├╝hjahr durchgesetzt hatten. Doch nun die Meldung: Das Tanken k├Ânnte nur langsam billiger werden, die Wirkung also zun├Ąchst verpuffen.

Finanzminister Lindner meldete sich also auf Twitter pr├Ąventiv zu Wort und erkl├Ąrte: "Mein Vorschlag war ein Rabatt, keine Steuersenkung. Beim Rabatt h├Ątte man Vorgaben wie zum Beispiel in Italien machen k├Ânnen. Beschlossen hat die Koalition dann Steuersenkung in Verbindung mit Kartellamt." Im Klartext hei├čt das: Wir als FDP wollten das ja anders. Nun hei├čt der Tankrabatt zwar Tankrabatt ÔÇô aber er ist nur eine Steuersenkung, die nicht gezielt entlastet. Liebe B├╝rger, bedankt euch beim Koalitionspartner.