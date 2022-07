Flugchaos: Scholz gibt deutschen Airports erhebliche Mitschuld

Arbeiter aus der TĂŒrkei sollen angeworben werden

Die Bundesagentur fĂŒr Arbeit hat inzwischen grĂŒnes Licht fĂŒr die vorĂŒbergehende Anwerbung von 2.000 Flughafenmitarbeitern aus der TĂŒrkei gegeben. Die Sonderregelung ist befristet und gilt nur fĂŒr ArbeitsvertrĂ€ge, die spĂ€testens am 6. November enden, wie die Bundesagentur mitteilte. Die deutschen diplomatischen Vertretungen in der TĂŒrkei mĂŒssten nun nicht mehr in jedem Einzelfall eine Erlaubnis der Bundesagentur fĂŒr die BeschĂ€ftigung an einem deutschen Flughafen einholen. Zuerst hatte "The Pioneer" berichtet.