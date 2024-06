Ende des Krieges? "Zu unseren Bedingungen"

Der ukrainische Präsident äußerte sich auch zur Schweizer Friedenskonferenz am Wochenende. Die Ukraine habe sich "nie nur auf die Stärke der Waffen verlassen", so Selenskyj. Auf dem Gipfel kämen über 100 Staaten zusammen, um über Wege zu sprechen, wie man den Krieg beenden könne. Zugleich sei klar, dass die Ukraine "sichere Garantien" brauche, dass "keine Schüsse mehr fallen und das Böse nicht wiederkomme."

Ob der Friedensgipfel in der Schweiz jedoch solche Sicherheitsgarantien hervorbringen wird, ist fraglich. Auch eine Annäherung der Kriegsparteien ist nahezu ausgeschlossen: Russland nämlich ist gar nicht erst eingeladen, China als weiterer mächtiger Akteur hat seine Teilnahme abgesagt. Schon die ersten Verhandlungen seit Beginn der russischen Invasion im März 2022 – die sogenannten Istanbul-Gespräche – sind unter anderem an der Frage von fehlenden Sicherheitsgarantien gescheitert.

"Zeit der Kompromisse vorbei"

Selenskyj stellte im Bundestag trotzdem klar, dass für ihn die "Zeit für Kompromisse vorbei" sei. "Wir werden den Krieg zu unseren Bedingungen beenden." Damit schien Selenskyj einmal mehr Szenarien für ein Einfrieren des Konfliktes an der aktuellen Frontlinie eine Absage zu erteilen. Selenskyj erinnerte in dem Zusammenhang die deutschen Zuhörer an ihre eigene historische Erfahrung in einem geteilten Deutschland.