Worin unterscheiden sich Atom- und Wasserstoffbomben?

Auch Wasserstoffbomben z├Ąhlen zu den Nuklearwaffen, ihre Zerst├Ârungskraft ist allerdings um ein Vielfaches h├Âher. Bei einer klassischen Atombombe wird konventioneller Sprengstoff gez├╝ndet, um Uran oder Plutonium im Bruchteil einer Sekunde so zu verdichten, dass es zu einer Kettenreaktion von Kernspaltungen kommt. Die 1945 ├╝ber Hiroshima abgeworfene Atombombe entsprach in ihrer Sprengkraft 12.500 Kilogramm TNT. Zum Vergleich: Die Explosion von 200 Gramm TNT reicht, um einen Menschen zu t├Âten.

W├Ąhrend Atombomben nach dem Prinzip der Kernspaltung funktionieren, basieren Wasserstoffbomben auf der Kernfusion. 1952 testeten die USA die erste Bombe dieser Art. Dabei dient eine Atombombe als Z├╝nder, der den beigef├╝gten Wasserstoff fusionieren l├Ąsst. Die gr├Â├čte jemals gez├╝ndete Wasserstoffbombe ÔÇô 1961 von der Sowjetunion getestet ÔÇô hatte eine Sprengkraft von ungef├Ąhr 50 Millionen Tonnen TNT ÔÇô also in etwa 4.000 Mal so viel wie die Atombombe, die Hiroshima zerst├Ârte.

Die sogenannte Zar-Bombe zerst├Ârte alles in einem Umkreis von 55 Kilometern und selbst in 270 Kilometern Entfernung war die Explosionshitze zu sp├╝ren. Da eine Wasserstoffbombe atomar gez├╝ndet wird, entstehen bei der Detonation auch gro├če Mengen nuklearen Fallouts ÔÇô verseuchtes Material, das mit dem Wind ├╝ber gro├če Entfernungen verbreitet wird. Die Sprengkraft einer Wasserstoffbombe wird bestimmt durch die Art und die Menge des beigef├╝gten Wasserstoffs. So k├Ânnen die mutma├člich in B├╝chel gelagerten Bomben vom Typ B-61 in ihrer Sprengkraft zwischen 300 Tonnen und 170.000 Tonnen TNT variiert werden.

Welche L├Ąnder verf├╝gen ├╝ber Nuklearwaffen?

Als erstes Land der Welt entwickelten im Zweiten Weltkrieg die USA die Atombombe. Durch Spionage gelangte auch die Sowjetunion an die Baupl├Ąne und zog 1949 mit dem ersten Atomwaffentest nach. 1952 trat Gro├čbritannien dem Club der Atomm├Ąchte bei, 1960 Frankreich und Israel, 1964 China, 1974 Indien, 1998 Pakistan und 2006 Nordkorea. Aktuell verf├╝gen Russland mit 5.977 und die USA mit 5.428 Sprengk├Âpfen zusammen weiterhin ├╝ber mehr als 90 Prozent aller Atomwaffen.

Aufbau, Instandhaltung und Modernisierung eines Atomarsenals verschlingen Unsummen. Allein die USA rechnen daf├╝r nach Angaben des Kongresses zwischen 2019 und 2028 mit Kosten von umgerechnet 474 Milliarden Euro. In den kommenden drei Jahrzehnten sollen sich die Kosten auf umgerechnet 2,87 Billionen Euro summieren.

Wie gro├č ist die Gefahr eines Atomkriegs aktuell?

Nach dem russischen ├ťberfall auf die Ukraine hat die US-Organisation "Bulletin of the Atomic Scientist" ihre ber├╝chtigte Weltuntergangsuhr auf 100 Sekunden vor 12 gestellt ÔÇô weiter als jemals zu Zeiten des Kalten Kriegs. Seit 1945 warnt die von Albert Einstein und anderen Physikern ger├╝ndete Organisation vor der Gefahr eines Atomkriegs zwischen den Superm├Ąchten. Inzwischen sieht sie die gr├Â├čte Gefahr in der atomaren Eskalation eines regionalen Konflikts. Selbst ein begrenzter Atomkrieg beispielsweise zwischen Indien und Pakistan w├╝rde gen├╝gend Fallout produzieren, um die Welt in einen nuklearen Winter zu st├╝rzen: Rauch und aufgewirbelter Staub w├╝rden die Sonne verdunkeln und die Ozonschicht um bis zu 50 Prozent verringern.