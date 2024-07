Umfrage: Union fällt überraschend in Wählergunst

In einer aktuellen Insa-Umfrage legen Ampelparteien zu, während die Union überraschend unter 30 Prozent rutscht. Es ist das erste Mal seit zwei Monaten.

Die Union fällt einer Befragung zufolge in der Wählergunst wieder unter die Marke von 30 Prozent. Das berichtet "Bild" (Dienstag) unter Berufung auf den neuen Meinungstrend des Instituts INSA. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen CDU/CSU auf 29,5 Prozent. Das ist ein Punkt weniger als in der Vorwoche und das erste Mal seit zwei Monaten, dass die Union unter diese Marke fällt.