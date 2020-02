INTERVIEWWie geht es weiter für die CDU?

Jetzt geht es um die Nachfolge: Wer beerbt AKK, wie lange dauert der Entscheidungsprozess und was passiert jetzt mit der Groko? Der Politikwissenschaftler Gregor Zons wagt eine Prognose – und hat eine Warnung für die Kandidaten parat.

Die CDU steht vor einer Richtungsentscheidung: Wer wird der nächste Parteichef? Oder wird es doch wieder eine Chefin? Und wie soll die Entscheidung darüber getroffen werden? 2021 stehen Bundestagswahlen an. Die Partei muss sich zügig sortieren. Zeit für langwierige Auswahlprozesse bleibt kaum.

Deshalb wird hinter verschlossenen Türen wild diskutiert: Wer könnte Annegret Kramp-Karrenbauer ins Amt des CDU-Parteichefs nachfolgen? Armin Laschet und Jens Spahn werden immer wieder genannt, vor allem aber ein Name: Friedrich Merz. Der frühere Bundestagsabgeordnete und Finanzexperte ist bei vielen CDU-Wählern beliebt. Jedoch: Viele wollen diese Personalie verhindern – auch weil Merz Verbindungen zur umstrittenen Werteunion nachgesagt werden.

"Friedrich Merz ist unverbraucht und muss sich für nichts rechtfertigen, was er in den vergangenen zehn Jahren in der Politik gemacht hat", sagt der Politikwissenschaftler Gregor Zons von der Universität Düsseldorf im Gespräch mit t-online.de. Merz biete, so sagt Zons, eine große Projektionsfläche – aber damit sei auch viel Unsicherheit verbunden. Zons warnte Merz davor, am rechten Rand zu fischen – bevor man an einen Wahlkampf denken könne, müsse man alle Strömungen der CDU einbinden und dürfe sich nicht zur Figur eines einzelnen Flügels machen.

t-online.de: Annegret Kramp-Karrenbauer zieht sich vom CDU-Parteivorsitz zurück und will nicht als Kanzlerkandidatin antreten. Kam das für Sie überraschend?

Gregor Zons: Der Zeitpunkt war überraschend, die Entscheidung selbst weniger. Da sind viele Themen zusammengekommen ...

… ausgelöst durch die Krise in Thüringen.

Das war eher der Anlass, nicht die Ursache. Frau Kramp-Karrenbauer hat keine optimalen Ausgangsbedingungen gehabt: Ihre Vorgängerin wies große Erfolge auf, dafür sprechen die langen Amtszeiten als Kanzlerin und Parteivorsitzende. Die vergleichende Forschung zeigt: Nachfolger haben es bei so erfolgreichen Vorgängern immer schwer. Hinzu kommt: Die Macht wurde Kramp-Karrenbauer nicht vollständig übergeben. Alle wussten, da steht noch eine Übergabe bevor, nämlich die der Kanzlerkandidatur. Über eine lange Übergangszeit hinweg galt eine geteilte Konstellation. In diesem langen Zeitraum kann es dann Misserfolge geben, man ist automatisch angreifbar. Außerdem hat Kramp-Karrenbauer selbst Fehler gemacht, die noch immer diskutiert werden.

Woran denken Sie dabei?

Das Rezo-Video in Zusammenhang mit dem schlechten Abschneiden der CDU bei den Europawahlen hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. AKK hat es später nicht geschafft, Wahlerfolge für sich zu verbuchen. Die Wahlen in Ostdeutschland sind generell nicht gut ausgegangen für ihre Partei. Da steht man auch als Führungsperson in der Kritik.

Gregor Zons ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Deutsches und Internationales Parteienrecht und Parteienforschung (PRuF) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Seine Forschungsschwerpunkte sind Parteiorganisation, neue Parteien und Parteienwettbewerb.

Welche Bedeutung hat Kramp-Karrenbauers Rückzug jetzt für die CDU?

Wer die Partei in die nächste Bundestagswahl führt, ist weiter offen. Jetzt geht es darum, wie die Partei die Suche nach einem Kandidaten gestalten möchte. Kramp-Karrenbauer wies bei ihrem Statement am Montag darauf hin, dass die Entscheidung bei einem Parteitag fallen soll. Die Frage ist: Gibt es ein offenes Rennen um die Position? Oder wird die Partei versuchen, den Wettbewerb zwischen den Kandidaten schon im Vorfeld zu moderieren? Das kann ich mir gut vorstellen. Auf diese Weise würde man nur mit einem Kandidaten in den Parteitag gehen, um ein Zeichen der Geschlossenheit zu setzen. Man könnte so vermeiden, wieder bei einer Kampfabstimmung …

… wie beim Duell zwischen Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz um den Parteivorsitz …

… eine Spaltung der Partei zu dokumentieren und offenzulegen. Kann das gelingen? Das bleibt offen.

Der nächste reguläre CDU-Parteitag findet erst im Dezember statt. Damit würde fast ein Jahr vergehen, ehe es zu einer Entscheidung käme.

Ich halte es für ausgeschlossen, dass man die Entscheidung bis dahin offenlässt. Nun ist die Frage, ob man einen Sonderparteitag einberuft. Alternativ könnte man sich informell auf einen Kandidaten einigen, dessen Personalie man auf dem regulären Parteitag im Dezember verkündet. Für eine Prognose, worauf es hinausläuft, ist es jetzt noch zu früh.

Wann sollte ein solcher Sonderparteitag spätestens stattfinden?

Zunächst einmal muss klar sein, wer ernsthaftes Interesse an der Position des Parteivorsitzenden hat. Dann wird man sehen, ob man es einvernehmlich regeln kann oder ob es einen Wettstreit gibt, etwa mit Regionalkonferenzen, wie beim letzten Mal. Viele haben das aber bereits abgelehnt. Käme es zu einem Wettstreit, müsste man den organisieren. Wann ein Parteitag stattfinden kann, wird als Allerletztes geregelt. Das größte Interesse werden alle Beteiligten daran haben, dass es nicht bis zum Jahresende dauert. Das hätte viele Nachteile: lange Übergangszeiten, lange innerparteiliche Wahlkämpfe. Man hat zuletzt bei der SPD gesehen, was für ein mühsamer Prozess das war.

Welche Rolle spielt die CSU im Machtkampf um den CDU-Vorsitz?

Natürlich darf man bei Markus Söder und der CSU nicht vergessen: AKK will unbedingt, dass der Kanzlerkandidat auch den Parteivorsitz übernimmt. Über die Kanzlerkandidatur kann die CDU allein nicht entscheiden, sie muss sich mit der Schwesterpartei abstimmen. Und über diesen Mechanismus bekommt die CSU ein starkes Mitspracherecht darüber, wie die Personalentscheidungen bei der CDU ausfallen werden.

Ein paar Kandidaten werden als aussichtsreiche Nachfolger für Kramp-Karrenbauer gehandelt. Wen sehen Sie vorn?

Ganz vorn: der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet. Er hat sich bei der letzten Auswahl (um den CDU-Parteivorsitz im Herbst 2018, Anm. d. Red.) bewusst herausgehalten. Das kann jetzt sein Vorteil sein. Erfolgreiche Ministerpräsidenten, die schon Wahlkämpfe bestritten und gewonnen haben, zählten schon immer zu den natürlichen Kandidaten für diese Spitzenämter bei den großen Parteien.

Viele CDU-Anhänger setzen auf Friedrich Merz. Wie sind seine Chancen?

Friedrich Merz hat beim letzten Mal nur knapp verloren und ist nach wie vor eine große Projektionsfläche für die eigenen Anhänger, aber auch für einen Teil der Bevölkerung.

Wenn es nach den CDU-Mitgliedern geht, gilt Armin Laschet als Favorit für die AKK-Nachfolge. Hört man sich jedoch in der Bevölkerung um, ist Merz deutlich beliebter.

Herr Merz hat lange kein Spitzenamt in der Politik ausgeübt. Er ist also unverbraucht und muss sich für nichts rechtfertigen, was er in den vergangenen zehn Jahren in der Politik gemacht hat. Diskutiert wurden eher seine Tätigkeiten in der Privatwirtschaft.