Auf die Frage, welche Partei derzeit am besten mit den Problemen in Deutschland fertig werde, nannten 23 Prozent die GrĂŒnen (plus drei Punkte), die damit den besten Wert erzielten. Zwölf Prozent nannten die Union (unverĂ€ndert), nur noch elf Prozent die SPD (minus zwei Punkte) und zwei Prozent die FDP (minus eins). Allerdings trauten 48 Prozent der Befragten keiner Partei eine Problemlösung zu.