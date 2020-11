LIVEt-online-Wahlsendung

Trump oder Biden – wer wird der nächste US-Präsident?

04.11.2020, 10:08 Uhr

Wer gewinnt die US-Wahl? Wie reagiert Deutschland? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Entscheidung in den USA geben Spitzenpolitiker und Experten jetzt in der t-online-Livesendung.

+++ 10 Uhr: DER LIVESTREAM IST BEENDET +++



Es ist nicht klar, ob Donald Trump weitere vier Jahre im Weißen Haus bleibt oder Joe Biden bald dort einzieht – das Rennen ist extrem eng. Es gibt sehr viel zu diskutieren, analysieren und kommentieren. Bei t-online finden sich verschiedene Spitzenpolitiker zum Gespräch ein. Unter anderem die Grünen-Chefin Annalena Baerbock, die CDU-Politiker Friedrich Merz und Norbert Röttgen sowie der SPD-Chef Norbert Walter- Borjans und der FDP-Vorsitzende Christian Lindner.

Zudem analysieren die renommierte Außenpolitik-Expertin Constanze Stelzenmüller und Sarah Lenti, die sich als Republikanerin für die Wahl von Joe Biden engagiert hat, die Lage. Zu Wort kommen auch Chefredakteur Florian Harms und Washington-Korrespondent Fabian Reinbold.



9.30 Uhr: "Der Auftritt von Donald Trump ist bestürzend gewesen"

Der Parteichef der FDP, Christian Lindner, hat sich überrascht gezeigt über das erste Statement von Donald Trump nach der Schließung der Wahllokale in den USA. Bei t-online sagte Lindner in einer Livesendung: "Der Auftritt von Donald Trump ist bestürzend gewesen. Dass der Wahlausgang knapp war, das schockiert niemanden. Aber dass der Amtsinhaber die Integrität des Wahlausgangs in Frage stellt und offen dazu aufruft, Stimmen nicht auszuzählen, darin liegt die Gefahr einer Verfassungskrise und politischem Chaos."

Lindner erklärte, er habe Vertrauen in die amerikanischen Institutionen, doch der Weg zum Ergebnis der Wahl könne die "internationale Stabilität in Frage stellen". Und Lindner äußerte die Hoffnung in Bezug auf Trumps mögliche Anfechtung der Wahl: "Vielleicht gibt es bei den Republikanern noch Stimmen, die auf ihn einwirken können, die Absicht, die er heute geäußert hat, nicht weiter zu verfolgen."

9.15 Uhr: "Es wird nicht wieder so wie früher"

Auch Friedrich Merz, weiterer Kandidat für den CDU-Vorsitz, äußert sich in der Live-Sendung. Er warnt vor zu viel Optimismus hinsichtlich des Ergebnisses. "Selbst wenn Trump heute nicht gewählt wird, wird morgen nicht wieder alles gut. Es wird nicht wieder so wie früher." Denn auch ein Präsident Joe Biden werde die amerikanische Außenpolitik nicht grundlegend neu ausrichten. "Der Ton würde freundlicher werden unter Joe Biden. Trotzdem wird Amerika in den nächsten Jahren sehr auf sich selbst bezogen bleiben", sagte Merz. Er fügte hinzu: "Amerika definiert seine Interessen neu, unabhängig davon ob nun Trump oder Biden die Wahl gewinnt. Es kann passieren, dass die Gerichte angerufen werden, um das Wahlergebnis festzustellen."

9.05 Uhr: SPD-Chef hofft weiter auf Biden

Direkt im Anschluss ist auch schon SPD-Vorsitzender Norbert Walter-Borjans zu Gast. "Erstmal ist Hoffen ja erlaubt", sagt der SPD-Chef zu den ersten Ergebnissen. "Es ist noch nicht ganz zu Ende ausgezählt." Trump behauptet das zwar, allerdings ist seit Wochen klar, dass die Auszählung der Stimmen möglicherweise Tage oder Wochen dauern wird. Dazu haben auch die Republikaner durch ihre Blockadehaltung beigetragen.



Wie die Wahl auch ausgehe, sei das Ergebnis aber zu respektieren, sagte Walter-Borjans t-online. "Jetzt ist Europa gefordert – so oder so, Konsequenzen zu ziehen und sich auf die eigenen Kräfte zu besinnen, immer im Kooperationsbereitschaft mit dem großen Partner auf der anderen Seite des Atlantiks." Er teile die Hoffnung, dass sich Trump in einer möglichen zweiten Amtszeit mäßige.

8.45 Uhr: Röttgen sieht Biden noch im Vorteil

Auch Norbert Röttgen, der Außenpolitik-Experte der CDU und Kandidat für den Parteivorsitz, steht vor den Kameras in der Redaktion. "Ich glaube, es gibt noch leichte Vorteile für Biden. Weil in Pennsylvania und Michigan noch Briefwahlstimmen ausgezählt werden – deshalb hat er noch einen leichten Vorteil. Aber es wird in jedem Falle eng werden."

Sollte Trump doch die Wahl gewinnen oder per Gericht die weitere Auszählung von Stimmen verhindern, sieht Röttgen große Herausforderungen auf Deutschland und Europa zukommen. "Seine Präsidentschaft ist ein Bruch mit 70 Jahren amerikanischer Außenpolitik. Die Unzuverlässigkeit von internationalen Verträgen, das Infragestellen der Nato, all das ist ein großer Vertrauensschaden, mit dem man umgehen konnte über vier Jahre. Wenn jetzt weitere vier Jahre kommen, dann ist das nicht nur eine Verlängerung. Wenn es acht Jahre werden, das ist eine Steigerung all dessen was wir erlebt haben und wird uns fundamental herausfordern, wenn es so kommt.”

8.30 Uhr: Baerbock glaubt, es werde "offensichtlich alles sehr knapp werden"

Grünen-Chefin Annalena Baerbock ist zu Gast im t-online-Studio. Die Wahl ist weiterhin nicht entschieden. "Das Aller-, Allerwichtigste ist, dass jede Stimme ausgezählt wird", sagt Baerbock. Die Republikaner unternehmen bereits erste gerichtliche Schritte, um das in Schlüsselstaaten wie Pennsylvania zu verhindern. "In manchen Staaten sind die Briefwahlstimmen noch gar nicht ausgezählt – es wird offensichtlich alles sehr knapp werden."

Sie hofft weiterhin auf einen Sieg von Joe Biden: "Die letzten vier Jahre unter diesem Präsidenten Trump waren für die amerikanische Bevölkerung ein Desaster. Dieses Gefühl, von außen beobachten zu müssen, wie die Heterogenität der Gesellschaft auseinanderfasert – dass es dafür Heilung gibt, dafür bräuchte es den Präsidentenwechsel. Aber das liegt in den Händen der amerikanischen Wählerinnen und Wähler."

8.16 Uhr: Republikanische Dissidentin bleibt zuversichtlich

Nun kommt eine Republikanerin zu Wort, die sich vom Kandidaten ihrer Partei abgewandt hat: Sarah Lenti. Sie trägt in der Video-Schalte einen Pullover des "Lincoln Project", das von Republikanern ins Leben gerufen wurde, die eine zweite Amtszeit von Trump verhindern wollen. Sie arbeitete für George W. Bush und Susan Rice, doch sie könne es nicht mit ihren Werten vereinbaren, für Donald Trump zu stimmen.



"Donald Trump ist ein Rassist, er macht Frauen runter und sich über Behinderte lustig. Er ist jemand, für den ich nicht stimmen kann!" Sie könne es sich nicht erklären, "dass Menschen so zur Macht hingezogen sind und dafür alle Prinzipien über Bord werfen". Trotzdem bleibt sie zuversichtlich: "Wir sind mitten in einer Pandemie, bereits vorher haben über 60 Prozent gewählt. Was wir jetzt sehen, sind Hochrechnungen und nur erste Ergebnisse."

8.02 Uhr: "Republikanische Lebensweise hat mittlerweile zunehmend wahnhafte Züge"

US-Expertin Constanze Stelzenmüller hat eine Erklärung für die für manche überraschende Lage am morgen. "Das Ergebnis ist deshalb so knapp, weil wir alle – auch die Umfrageinstitute – unterschätzt haben, wie viel Gefolgschaft Trump immer noch hat." Aber warum ist das so nach all den Skandalen? "Die republikanische Lebensweise hat mittlerweile zunehmend wahnhafte Züge", sagte die Publizistin dazu. Immer mehr Republikaner hingen auch Verschwörungstheorien an. Dazu trage auch das Mediensystem bei. Selbst Trumps Haussender "Fox News" sei ihm nicht mehr loyal genug.

Macht Joe Biden trotzdem noch das Rennen? "Ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende doch noch Biden wird. Aber wenn er Präsident wird, dann regiert er ein Land, das in hundert Jahren noch nicht so gespalten gewesen ist."

7.50 Uhr: Blick richtet sich auf Schlüsselstaaten

Chefredakteur Florian Harms analysiert nach einer kurzen Nacht die Lage: "Es kommt darauf an, wie die Wahl in den entscheidenden Schlüsselstaaten ausgeht." Schließlich sind dort viele Stimmen noch nicht ausgezählt. "Aber Trump ist offenbar nicht bereit, bei einer knappen Niederlage Größe zu zeigen und sie anzuerkennen", sagt Harms. Steuern die USA also auf eine tiefe politische Krise zu?

Zumindest hat Joe Biden angesichts der ersten Ergebnisse nicht die Zuversicht gezeigt, die viele nach der Wahlnacht erwartet haben. "Das Statement von Joe Biden war keine starke Erklärung. Es war eher ein Appell, ein Zittern, dass seine Anhänger durchhalten. Stark war das nicht."