Mit Blick auf das Inland seien Informationen und Warnungen des Bundesamtes f├╝r Verfassungsschutz l├Ąngst Standard. "Diesem Beispiel k├Ânnte der Bundesnachrichtendienst folgen und, in enger Abstimmung mit der Bundesregierung, punktuell und in engen Grenzen bestimmte Informationen ver├Âffentlichen." Das k├Ânne n├╝tzlich sein, um beispielsweise russische Desinformation zu bek├Ąmpfen. "Gerade angesichts des mitten in Europa stattfindenden Kriegs k├Ânnten strategische Erkenntnisse des BND der ├ľffentlichkeit weiterhelfen."

Union will "360-Grad-Blick" etablieren

├ähnlich sieht das CDU-Abgeordneter Roderich Kiesewetter, der wie Kuhle Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums ist. Regelm├Ą├čig zu ver├Âffentlichende Lagebilder seien "ein sinnvolles Instrument", sagte er t-online. Die Ma├čnahme k├Ânne das Vertrauen in die Dienste und das Bewusstsein f├╝r sicherheitspolitische Belange in der Bev├Âlkerung st├Ąrken. "Es w├╝rde auch dabei helfen, eine strategische Kultur in Deutschland zu entwickeln und den 360-Grad-Blick zu etablieren." Der Verfassungsschutzbericht schaue nach innen ÔÇô "genauso wichtig ist es aber auch, ├Ąu├čere beziehungsweise vernetzte Bedrohungen, insbesondere auch hybride Kriege und Einflussnahmen ausl├Ąndischer Staaten im Blick zu haben", sagte Kiesewetter.

Roderich Kiesewetter (CDU): "Insbesondere auch hybride Kriege und Einflussnahmen ausl├Ąndischer Staaten im Blick haben." (Quelle: F. Kern/FutureImage/imago-images-bilder)

Ins Spiel gebracht hatte die neue Ma├čnahme der ├ľffentlichkeitsarbeit der Gespr├Ąchskreis Nachrichtendienste, indem sich ehemalige deutsche Geheimdienstler und Sicherheitsforscher organisieren. "Regelm├Ą├čig, am besten in Form von Jahresberichten aufzugreifende Themen wie 'Globale Terrorismusbedrohung', 'Hybride Kriegsf├╝hrung und Bedrohungen', 'Proliferation' oder eben auch 'Globale milit├Ąrische Potenziale und Risiken' w├Ąren heute wichtiger denn je", hei├čt es dazu in einem am Mittwoch ver├Âffentlichten Papier.

Vorschlag: "Zur├╝ckhaltung aufgeben"

Der Verein pl├Ądiert daf├╝r, ein dem Verfassungsschutzbericht vergleichbares Medium f├╝r den Bundesnachrichtendienst zu etablieren, "mit dem auf globale Gef├Ąhrdungen und Risikofaktoren hingewiesen wird, ohne dabei schutzw├╝rdige au├čenpolitische Interessen oder Geheimhaltungsbelange zu ber├╝hren". Den Bedarf daf├╝r veranschaulicht die Stellungnahme anhand des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.

So h├Ątten die vergangenen Jahre gezeigt, dass "aus Mangel an ├Âffentlich zug├Ąnglicher, autoritativer Information wichtige Trends und Entwicklungen in der politischen ├ľffentlichkeit nicht zur Kenntnis genommen worden sind, welche die Sicherheit des europ├Ąischen Kontinents und seines regionalen Umfelds unmittelbar (...) beeinflussen". Im Rahmen der sicherheitspolitischen Neuausrichtung, die von Bundeskanzler Olaf Scholz als "Zeitenwende" bezeichnet wurde, solle "diese Zur├╝ckhaltung aufgegeben werden, um Vers├Ąumnisse der vergangenen Jahre auch in diesem Feld zu ├╝berwinden".

Auszug aus der Brosch├╝re "Soviet Military Power" von 1981: US-amerikanische Dienste stellten Erkenntnisse ├╝ber die sowjetischen Streitkr├Ąfte ├Âffentlich zur Verf├╝gung. (Quelle: DIA/Soviet Military Power 1981/Naval Postgraduate School/Screenshot: t-online)