Tagesanbruch I Erstarkende Extremisten: Der blanke Hass

der Hass wuchs schleichend – dann entlud er sich wie eine Explosion. Er sprang von den Tätern auf die Claqueure über, infizierte Dutzende, Hunderte, Tausende. Am Ende stand eine keifende Menge gegen ein Häuflein verschreckter Familien, die um ihr Leben fürchteten. Polizisten schauten dem gemeinen Treiben teilnahmslos zu, Politiker schwadronierten menschenverachtende Kommentare in die Kameras, wodurch sich das Pack auf der Straße erst recht ermutigt fühlte. Mitfühlende Menschen im In- und Ausland erinnerten die Szenen in Rostock-Lichtenhagen dagegen an das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte.

Heute vor 30 Jahren begannen die tagelangen Krawalle rechtsradikaler Gewalttäter und stupider Mitläufer in der Hansestadt. 400 Neonazis und Anwohner griffen die Zentrale Aufnahmestelle für Asylsuchende und das Sonnenblumen-Wohnheim für 100 vietnamesische Arbeiter an. Sie schleuderten Molotowcocktails, schwangen Knüppel, warfen Steine – und rund 3.000 Schaulustige applaudierten ihnen, hinderten die orientierungslosen Polizisten und Feuerwehrleute am Eingreifen. Schließlich zogen sich die Polizeitrupps zurück und überließen dem Mob das Schlachtfeld.

Es waren die massivsten fremdenfeindlichen Angriffe in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg, und es ist bis heute ein Wunder, dass dabei niemand schwer verletzt wurde oder ums Leben kam. Das änderte sich bald, denn auf Rostock folgten rassistische Angriffe und Morde in weiteren Städten Ost- und Westdeutschlands: drei Tote in Mölln, fünf Tote in Solingen, ungezählte Attacken in weiteren Städten mit Verletzten, Verängstigten, Vertriebenen. Mindestens 40 Asylbewerberwohnheime wurden angegriffen, in vielen Fällen unter dem Beifall der Nachbarn.

Politiker bis hinauf in die Bundesregierung instrumentalisierten die Gewalttaten eiskalt für ihre Agenda. "Wir müssen handeln gegen den Missbrauch des Asylrechts, der dazu geführt hat, dass wir einen unkontrollierten Zustrom in unser Land bekommen haben", kläffte Innenminister Rudolf Seiters auf einer Pressekonferenz in Rostock und kam mit dieser Täter-Opfer-Umkehr tatsächlich durch. Helmut Kohl behauptete ohne jeden Beweis, die Krawalle seien von der Stasi angezettelt worden; den Opfern beizustehen, hielt er nicht für nötig. Selten hat man sich für einen Kanzler so sehr fremdgeschämt.

Die kollektive Boshaftigkeit fruchtete: Angesichts der Flammen in Rostock gab die SPD ihren Widerstand gegen eine Asylrechtsänderung auf; wenige Monate später stutzte eine unrühmliche Koalition aus CDU, CSU, FDP und SPD per Grundgesetzänderung das Asyl-Grundrecht zu einem Grundrechtchen. Der knallharte Kurs diente Kommunen, Behörden und Gerichten fortan als Richtschnur. Ab jetzt war klar: Nicht die heimischen Extremisten sind das Problem, sondern die Ausländer.

So wurde ab jetzt Politik gemacht, so wurden Urteile gefällt, so entschieden Kommunalbehörden – auch in Rostock: Während man den deutschen Nachbarn des Sonnenblumenhauses als Kompensation für die "Unannehmlichkeiten" einen Monat lang die Miete erließ, erhielten die angegriffenen Vietnamesen keinen Pfennig Entschädigung. Die meisten von ihnen wurden kommentarlos abgeschoben. Die wenigen Verbliebenen tragen bis heute das Trauma mit sich herum. "Die Vietnamesen in Rostock erinnern sich immer noch an den Vorfall, aber niemand will noch einmal darüber reden", sagt Hung Quoc Nguyen, der vor der Wende als vietnamesischer Vertragsarbeiter in die DDR kam.

So war das damals, und so klaffen die Wunden bis heute. Erst wenn man sich all die abscheulichen Details des Pogroms von Rostock-Lichtenhagen vergegenwärtigt, beginnt man zu verstehen, wie politische Eliten, Behörden und Tausende vermeintlich wohlmeinende Bürger in einen Strudel kollektiver Brutalität, Ressentiments und Ignoranz stürzen konnten. Knapp drei Jahre nach dem Mauerfall befand sich Ostdeutschland immer noch im Ausnahmezustand, viele Menschen waren verunsichert, enttäuscht, verärgert. Doch der Hass infizierte rasend schnell auch vermeintlich stabile Teile der Gesellschaft, im Osten wie im Westen.

Fremdenfeindliche Krawalle in Rostock-Lichtenhagen im August 1992: Die Polizei griff erst nach mehreren Tagen ein. (Quelle: imago-images-bilder)

Die Täter rotteten sich zusammen. (Quelle: AP/ullstein-bild)

Vietnamesische Vertragsarbeiter zwei Jahre zuvor, im Mai 1990, auf dem Universitätsplatz in Rostock. (Quelle: imago-images-bilder)

Das ausgebrannte Sonnenblumenhaus Ende August 1992. (Quelle: imago-images-bilder)

So sieht das Sonnenblumenhaus heute aus. (Quelle: Jens Büttner/dpa-bilder)

Warum erzähle ich Ihnen das alles heute Morgen? Weil der Jahrestag der Rostocker Krawalle nicht einfach nur ein Datum im Kalender ist. Weil sich auch heute wieder Teile der Gesellschaft radikalisieren, so dass Hass und Wut schnell in Gewalt umschlagen können. Extremisten verschiedener Couleur versuchen in diesen Wochen, die Folgen des Ukraine-Kriegs, die steigenden Energiepreise und die Corona-Regeln zu instrumentalisieren, hat der Bundesverfassungsschutz erst in der vergangenen Woche gewarnt: Eine "radikalisierte Minderheit aus Rechtsextremisten, Delegitimierern, Reichsbürgern und Verschwörungsgläubigen" bringe sich gegen den Staat in Stellung und versuche, die Mitte der Gesellschaft für ihre Agenda zu mobilisieren. Unterstützt werden sie dem Geheimdienst zufolge von russischen Akteuren, die Falschinformationen über die Gasknappheit und die Preissteigerungen verbreiten, "um Angst vor einer möglicherweise existenzbedrohenden Energie- oder Lebensmittelknappheit in Deutschland zu schüren". In den kommenden Wochen werde die russische Propaganda voraussichtlich noch zunehmen "und Verschwörungsnarrative befeuern mit dem Ziel, einen Keil in unsere Gesellschaft zu treiben".

Die radikalen Szenen verschmelzen. Gegner der Corona-Regeln, Reichsbürger, AfD-Dumbatzel, selbsternannte Freiheitskämpfer und Verschwörungsapostel verbünden sich mit Esoterikern, Frustrierten und Ewigempörten und blasen zum Kampf gegen den Staat. Ihr Furor gedeiht in den Sümpfen der Radikalisierungsmaschinen Telegram, Twitter und Facebook, wo er von Agitatoren aus dem In- und Ausland geschürt wird und auch normale Menschen zu infizieren droht, die sich berechtigte Sorgen wegen der steigenden Preise machen. So kann ein Milieu entstehen, das immer schwerer durch vernünftige Argumente erreichbar ist und in dem Besonnenheit nicht mehr als Stärke, sondern als Schwäche empfunden wird.