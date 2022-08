Habeck und Scholz in Kanada: "So etwas wie heute habe ich noch nie erlebt"

Können Sie sich an eine Zeit in Ihrer Karriere erinnern, in der die Welt so brenzlig war wie heute?

So etwas wie heute habe ich noch nie erlebt. Man dachte eigentlich immer, dass man in Gesprächen die sogenannten "off-ramps" finden kann. Also letztlich diplomatische Auswege. Mit Wladimir Putin wird das aber wahnsinnig schwer. Ich war damals in Nordirland beim letzten G8-Gipfel in diesem Format. Beim gemeinsamen Essen ging es den ganzen Abend über um die Lage in Syrien. Putin beschrieb Assad durchweg als einen guten Menschen mit guten Absichten. Etwas anderes konnte nicht diskutiert werden. Die anderen Staatschefs waren schon damals vollkommen verzweifelt. US-Präsident Obama war verzweifelt. Der damalige kanadische Premier Harper war verzweifelt. Und die deutsche Kanzlerin Angela Merkel war ganz besonders verzweifelt.

Das alles war noch vor dem Überfall auf die Krim.

Ja, der nächste G8-Gipfel sollte in Sotschi stattfinden. Es gab vorab noch eine Scherpa-Tagung in Moskau. Einen Monat später war alles vorbei. Die Krim wurde annektiert.

Wenn es eigentlich alle wussten und alle so verzweifelt waren, wie Sie sagen, können Sie sich erklären, weshalb Angela Merkel und ihr damaliger Finanzminister Olaf Scholz sich trotzdem in eine derartige russische Abhängigkeit begeben haben?