Monarchie in Gefahr: Kann Charles III. wirklich König?

Joe Biden musste die Erfahrung machen, dass das Auto nicht immer die bessere Alternative ist: Er stand mit seinem "Beast" und der insgesamt 30 Fahrzeuge umfassenden Kolonne in London im Stau. Die anderen Staats- und Regierungschefs werden ihn trotzdem beneidet haben, denn die meisten von ihnen wurden in VIP-Shuttlebusse verfrachtet. Zum Entsetzen der jeweiligen nationalen Sicherheitsdienste.

Jenseits der kuriosen Momente steckt im Begriff des "Kairos" auch der Gedanke, dass ein solcher Wendepunkt eine große Gelegenheit ist. Für Charles kommt aber hinzu, dass er mit 73 Jahren auf den Thron gekommen ist, älter als jeder Monarch vor ihm und fast dreimal so alt wie seine Mutter, die mit 25 zur Königin wurde. In diesem hohen Alter dürfte es ihm viel schwerer fallen als Elizabeth II., in das Amt "hineinzuwachsen", sich in und mit ihm zu wandeln.

Erster Auftritt des Kanzlers bei den UN

Seit fast einem Jahr ist Olaf Scholz jetzt Kanzler. Und immer noch gibt es erste Male für ihn. So wird er in New York in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (Ortszeit) seine erste Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen halten. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), die ebenfalls vor Ort ist, hat das schon hinter sich. Sie appellierte bereits im März auf einer Dringlichkeitssitzung der UN, sich Putin und seinem Angriff auf die Ukraine mit aller Entschlossenheit entgegenzusetzen. Auch Scholz werde bei seinem Auftritt Klartext reden und Putins Vorgehen als Völkerrechtsbruch brandmarken, heißt es aus Regierungskreisen. Vermutlich will er mit einem markigen Auftritt auch dem Vorwurf Wind aus den Segeln nehmen, Deutschland engagiere sich nicht genug für die Ukraine.