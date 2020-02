Newsblog zu Karneval

Seehofer kündigt verstärkten Polizei-Einsatz an

21.02.2020, 11:23 Uhr | dpa, AFP, rtr

Unbeschwert ist der Straßenkarneval in diesem Jahr nicht. Der rassistische Anschlag von Hanau überschattet die Feierlichkeiten. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Deutschland feiert Karneval: In Düsseldorf und Köln, in Mainz und Koblenz und an vielen anderen Orten in Deutschland beginnt der Höhepunkt der närrischen Saison.

10.55 Uhr: Seehofer kündigt verstärkten Polizei-Einsatz an

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat nach dem Anschlag von Hanau einen verstärkten Polizei-Einsatz angekündigt. Er verwies dabei auch auf die bevorstehenden Karnevalsfeiern. "Die Gefährdungslage durch Rechtsterrorismus, Antisemitismus und Rassismus ist in Deutschland sehr hoch", sagte der CSU-Politiker am Freitag in Berlin. Man müsse nach dem Anschlag von Hanau mit Nachahmungstätern rechnen. Kurz vor den Großveranstaltungen werde daher die Polizeipräsenz in Abstimmung mit den Ländern in ganz Deutschland erhöht. Neben Bahnhöfen und Flughäfen würden sensible Einrichtungen verstärkt geschützt, insbesondere Moscheen.

Freitag, 21. Februar, 7.47 Uhr: Karnevalszüge finden vielerorts trotz Anschlags statt

Nach dem rechtsradikalen Anschlag im hessischen Hanau mit elf Toten soll sich in vielen Städten nichts an den geplanten Karnevalsumzügen ändern. Im nahen Frankfurt am Main finden wie geplant zwei Umzüge statt, wie ein Sprecher des Großen Rats der Karnevalvereine sagte. Dort – wie auch andernorts – planten die Karnevalisten aber, mit der Polizei Rücksprache zur Sicherheitslage zu halten. In Köln und Düsseldorf wollen Wagenbauer inhaltlich auf den Anschlag Bezug nehmen. "Wir sind nicht nur für Friede, Freude, Eierkuchen zuständig, wir haben ja einen politischen Karneval", sagte der Düsseldorfer Wagenbauer Jacques Tilly.