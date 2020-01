Newsblog zum Schulbusunglück

Anwohner: "Es war extrem glatt – mein Auto hat sich gedreht"

23.01.2020, 17:40 Uhr | dpa, sid, dd, t-online.de, nhr, joh

Bei einem Schulbusunfall in Thüringen sind am Donnerstagmorgen zwei Kinder ums Leben gekommen, zwanzig weitere wurden verletzt. Viele Menschen zeigten sich betroffen von dem schlimmen Unglück. (Quelle: t-online.de/dpa)

Bei einem Schulbusunfall in Thüringen sind zwei Kinder ums Leben gekommen. Die Menschen vor Ort sind geschockt. Die Entwicklungen im Newsblog.

17.30 Uhr: Andacht in Bischofsroda

Josephin Hartwig berichtet aus Thüringen: "Zu einer Andacht in der kleinen Kirche in Bischofsroda sind etwa einhundert Menschen gekommen. Es ist sehr still. Auch auf dem Weg zur Kirche den Berg hinauf spricht kaum jemand. Vorn leuchten zwei Kerzen, auf einem kleinen Altar. Die zwei verstorbenen Kinder kommen aus diesem Ort. Viele Menschen tragen sich ins Kondolenzbuch ein."

17.25 Uhr: Jan S.: "Der Busfahrer hatte keine Chance"

t-online.de-Reporterin Josephin Hartwig hat vor Ort mit einem Anwohner gesprochen, der gegenüber der Unfallstelle wohnt. Er berichtet, dass er kurz vor dem Unglück selbst auf der Straße gefahren ist. Sie soll spiegelglatt gewesen sein. "Ich kam selber ins Schlittern, mein Auto hat sich auf der Straße gedreht", sagte Jan S.. Außerdem: "Die Eisschicht war bestimmt zwei Zentimeter dick."

17.20 Uhr: Unfallort – Straße mit eingeschränktem Winterdienst

Bei der Straße, auf der sich das Unglück ereignet hat, handelt es sich um eine Straße mit eingeschränktem Winterdienst. Die Straße werde von Landwirtschaftsfahrzeugen genutzt, außerdem von den Anwohnern als Umgehung.

16.36 Uhr: Bergung des Busses läuft

Nach dem Unfall, bei dem zwei Kinder starben, hat nun die Bergung des Busses begonnen.

16.17 Uhr: ADAC empfiehlt Schulbusse mit Anschnallgurten

Auch der ADAC äußert sich zur Sicherheit von Schulbussen. Es gibt in Bussen seit 1999 eine Ausrüstungspflicht, so die Sprecherin Melanie Mikulla. Dass heißt, alle Neuzulassungen müssen, wenn keine Stehplätze vorhanden, mit Gurten ausgestattet sein. Sobald ein Bus mit Gurten ausgestattet ist, besteht demnach eine Anschnallpflicht, auch in Schulbussen.

Allerdings gebe es bei Schulbussen keine Pflicht nur Busse mit Gurten einzusetzen. Also können auch Busse mit Stehplatzbereich eingesetzt werden, so Mikulla. Deshalb empfiehlt der ADAC nur Schulbusse einzusetzen, die über Sitzplätze mit Gurten verfügen. Zusätzlich sollten die Schüler eingewiesen werden, dass sie sich im Bus anschnallen müssen.

12.05 Uhr: Pressekonferenz beendet

Krebs beendet damit die Pressekonferenz. Weitere Informationen würden nach Möglichkeit zeitnah bekanntgegeben.

12.00 Uhr: Kopfsteinpflaster an Unglücksstelle "sehr glatt"

Die Verhältnisse an der Unglücksstelle scheinen den Unfall befördert zu haben. "Das Kopfsteinpflaster an der Unglücksstelle war sehr glatt", so Lierhammer, die Einsatzkräfte hätten nach Eintreffen sofort Salz gestreut. Demnach sei der Bus gegen 7.30 Uhr kurz vor dem Ortseingang auf glattem Kopfsteinpflaster ins Schlittern geraten und rückwärts einen hinuntergerutscht. Es gebe bislang keine Hinweise auf eine technische Ursache oder ein Fehlverhalten des Fahrers.

11.59 Uhr: Weitere Informationen zu den Opfern

Die ums Leben gekommene Kinder seien beide acht Jahre alt gewesen, es handle sich um ein Mädchen und einen Jungen. Beide Kinder besuchten die zweite Klasse der Grundschule in Berka vor der Hainich Im Bus hätten sich insgesamt 22 Schüler zwischen acht und elf Jahren aufgehalten.

11.55 Uhr: Situation vor Ort "bedrückend"

Christian Grebe, diensthabender Einsatzleiter vor Ort, gibt weitere Details bekannt. Acht Rettungsmittel seien vor Ort im Einsatz gewesen. Erschwerend komme hinzu, dass viele freiwillige Einsatzkräfte aus dem Umfeld der Betroffenen stammten. Die Situation vor Ort sei bedrückend gewesen, "die Einsatzkräfte haben Großes geleistet".

11.50 Uhr: Polizeidirektor: "Unfallhergang nicht alltäglich"

Polizeidirektor Günther Lierhammer vom LPI Gotha äußert sich vorsichtig: "Wir können nur erste grobe Details bekanntgeben. Der Bus ist über das Kopfsteinpflaster rückwärts geschlittert, ist dann von der Straße abgekommen und hat sich mehrfach überschlagen."

Dabei sind zwei Kinder ums Leben gekommen, fünf weitere Kinder schwer verletzt. Ein Kriseninterventionsteam sei vor Ort.

"Der Unfallhergang ist auch für uns nicht alltäglich", das Unglücksbild vor Ort habe die Einsatzkräfte schwer gefordert. Weitere Kenntnisse über den Unfall lägen derzeit noch nicht vor.

11.43 Uhr: Innenminister Maier: "Heute ist nicht der Tag, zu spekulieren"

"Wir alle wurden heute morgen überrascht von dieser Nachricht und der traurigen Bilanz, dass zwei Kinder ums Leben gekommen sind", sagt ein sichtlich betroffener Maier. Ein weiteres Kind befinde sich schwer verletzt in einem Krankenhaus in Gotha. Der ganze Ort sein in einem Schockzustand.

Maier dankt den Einsatzkräften vor Ort: "Wir haben insgesamt acht Fahrzeuge im Einsatz mit 26 Kameradinnen und Kameraden“. Dazu sei auch die Polizei mit 25 weiteren Kräften im Einsatz

Der Politiker betont außerdem: "Heute ist nicht der Tag, zu spekulieren. Ich möchte darüber hinaus deutlich machen, dass wir alles tun werden, den Betroffenen vor Ort zu helfen."

11.38 Uhr: Pressekonferenz hat begonnen

Im Stabsraum der Rettungsleitstelle Wartburgkreis äußert sich zuerst Landrat Reinhard Krebs, der den Betroffenen sein Beileid ausdrückt. Dann kommt Thüringens Innenminister Maier zu Wort.

11.15 Uhr: Pressekonferenz für 11.30 Uhr angesetzt

Das Landratsamt Thüringen hat für 11:30 Uhr eine Pressekonferenz im Stabsraum der Rettungsleitstelle Wartburgkreis in Eisenach einberaumt, auf der sich unter anderem Landrat Reinhard Krebs, Vizelandrat Udo Schilling und die Einsatzleitung äußern werden.

11.05 Uhr: Sekretariat zu t-online.de: Unterricht an betroffener Schule fällt aus

An der Staatlichen Grundschule Berka vor dem Hainich wurde umgehend entschieden, den Unterricht ausfallen zu lassen. Dort wird nun versucht, alle Eltern zu erreichen, um die Kinder abholen zu lassen, hieß es aus dem Sekretariat auf Anfrage von t-online.de. Für Kinder, die nicht abgeholt werden, sei eine Betreuung eingerichtet.

10.30 Uhr: Ramelow reagiert auf Unglück

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow zeigte sich in einer ersten Reaktion schwer betroffen vom Unglück.

Mit großer Bestürzung erreicht mich die Nachricht vom tragischen Schulbusunfall in Berka/Hainich. Zwei tote Schulkinder sind zu beklagen und ich trauere mit den Eltern und Angehörigen. Den Verletzten wünsche ich eine schnelle Genesung und den Eltern wollen wir beistehen. — Bodo Ramelow (@bodoramelow) January 23, 2020

"Zwei tote Schulkinder sind zu beklagen und ich trauere mit den Eltern und Angehörigen", schrieb Ramelow auf Twitter. "Den Verletzten wünsche ich eine schnelle Genesung und den Eltern wollen wir beistehen."