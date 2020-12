Newsblog Silvester 2020/21

Erste Länder begrüßen das neue Jahr 2021

31.12.2020, 11:09 Uhr | dpa, AFP, rtr, t-online

In wenigen Stunden ist 2020 in Deutschland zu Ende. In anderen Ländern wird schon auf 2021 angestoßen, dort ist bereits Mitternacht. Die Geschehnisse rund um den Jahreswechsel im Überblick.

Ein Silvester ohne Feuerwerk und Böller – und vor allem ohne Verletzte, um das Gesundheitswesen in der Corona-Pandemie nicht noch mehr zu belasten. So lautet der Plan der Regierung. Der Verkauf von Knallkörpern ist deswegen in diesem Jahr verboten, vielerorts ist auch das Abbrennen von Feuerwerk untersagt. Daran halten sich jedoch nicht alle – die Meldungen rund um den Jahreswechsel im Überblick.





Im östlichsten Teil der Welt hat 2021 bereits begonnen: Als Erste begrüßten die Bewohner der Südsee-Inseln Samoa und Kiribati um 11 Uhr MEZ das neue Jahr. In beiden Ländern ist die Neujahrsstimmung aufgrund der Corona-Pandemie eher gedämpft. Obwohl es auf Kiribati noch keine Corona-Infektionen gegeben haben soll und in Samoa der erste Fall erst Mitte November gemeldet worden war, wurden öffentliche Feuerwerke abgesagt. Ausländische Touristen dürfen die Inseln im Südpazifik derzeit nicht besuchen.

Auch blicken beide Länder aufgrund des weltweiten Klimawandels besorgt ins neue Jahr. In Samoas Hauptstadt Apia haben Stürme zu Überflutungen geführt. Die 3.000 Inseln, die zu Kiribati gehören, kämpfen aufgrund des steigenden Wasserspiegels des Pazifiks mit Überschwemmungen.

Melbourne feiert Jahreswechsel mit Straßenfest



Wegen der Corona-Pandemie wird es in diesem Jahr kein Feuerwerk an Silvester in Melbourne geben. Daher hat sich die australische Metropole eine Alternative überlegt: Mit einem Straßenfest an Silvester und am Neujahrstag soll im Einklang mit den Corona-Regeln gefeiert werden. Gastronomie unter freien Himmel ist wieder erlaubt – also sollen in der Stadt an elf unterschiedlichen Orten Gastronome ihre Gerichte anbieten können. Das berichtet der australische Fernsehsender 9News.

"Obwohl es kein Feuerwerk geben wird, erwarten wir eine Stadt voller feiernder Menschen", sagte Oberbürgermeisterin Sally Capp dem Sender. Normalerweise kommen jedes Jahr Hunderttausende in die Metropole, um dort den Jahreswechsel zu feiern. Dieses Jahr werden aufgrund der Pandemie deutlich weniger Touristen erwartet.



Da die Corona-Fallzahlen nach einem strengen Lockdown stark gesunken waren, wurden viele Restriktionen in Melbourne und dem Bundesstaat wieder aufgehoben. Nachdem es zuletzt jedoch wieder einige neue Fälle gab, gilt ab dem frühen Silvesterabend wieder eine Maskenpflicht in Gebäuden. Auch wurden die Grenzen zu den anderen Bundesstaaten wieder geschlossen und die Kontaktbeschränkungen verschärft.



Neujahrsgrüße aus dem All

Die beiden russischen Kosmonauten auf der Internationalen Raumstation ISS haben ihren Mitmenschen auf der Erde per Videobotschaft einen guten Rutsch ins neue Jahr gewünscht. Das Jahr 2020 sei eine Bewährungsprobe für den Planeten gewesen, sagte Sergej Ryschkow in dem Video, das die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos in der Nacht zum Donnerstag veröffentlichte. Es sei aber auch bewiesen worden, "dass jede Pandemie machtlos ist, wenn die Menschheit sich vereinigt im Kampf für das, was das Wichtigste für uns ist: das Leben".

Sein Kollege Sergej Kud-Swertschkow erinnerte daran, dass es bereits das 20. Mal sei, dass Raumfahrer auf der ISS einen Jahreswechsel erleben.

Zurzeit halten sich sieben Raumfahrer auf dem Außenposten der Menschheit auf. Weil die ISS die Erde dieses Jahr am Silvestertag 16 Mal umrundet, kann die Besatzung gleich 16 Mal ins neue Jahr starten. Die ISS umkreist den Planeten alle eineinhalb Stunden.

Mann verletzt sich beim Böller-Basteln lebensgefährlich

Unfall beim Böller-Basteln in Schleswig-Holstein: Ein junger Mann hat sich in Eckernförde schwer verletzt. Der Wintergarten, in dem er am Dienstag mit den Chemikalien hantiert habe, sei zerstört und das Elternhaus erheblich beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Der 19-Jährige habe schwere Verbrennungen erlitten. Er wurde den Angaben zufolge in eine Spezialklinik nach Lübeck gebracht. Nach Angaben eines Polizeisprechers bestand Lebensgefahr.

Wehrführer Meint Behrmann von der Freiwilligen Feuerwehr Eckernförde sagte, das Feuer sei bereits aus gewesen, als die Kameraden eintrafen. Es müsse eine Stichflamme gegeben haben, aber vermutlich durch die starke Druckwelle habe sich das Feuer selbst gelöscht. Das Haus sei bei der Explosion im hinteren Bereich zum Garten hinaus beschädigt worden, aber noch bewohnbar. Nachbarhäuser waren den Angaben zufolge nicht betroffen.

Böller detoniert auf Balkon und durchschlägt Hauswand

Ein von Unbekannten auf einen Balkon geworfener Böller hat in Krefeld eine Hauswand durchschlagen. Die 22-Jährige Bewohnerin habe noch kurz vorher draußen gestanden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als der Böller auf ihren Balkon geflogen sei, habe sie noch schnell die Tür schließen können. Der Knallkörper detonierte und durchschlug die Wand zum Wohnzimmer. Niemand sei bei dem Vorfall am späten Montagabend verletzt worden.

Nach Polizeiangaben hatte die Frau zuvor zwei Männer auf der Straße beobachtet, die etwas untereinander austauschten. Kurz danach flog der Böller auf ihren Balkon. Die beiden Männer seien weitergegangen und hätten noch weitere Böller gezündet. Die Polizei suchte Zeugen.

Nordrhein-Westfalen: Zigarettenautomat mit Böller gesprengt

Mit einem Böller haben zwei Täter einen Zigarettenautomaten im münsterländischen Bocholt gesprengt. Ob die Unbekannten Beute machten, war nach Polizeiangaben von Dienstag zunächst unklar. Die Beamten beziffern den Schaden der Explosion auf etwa 1.000 Euro. Zeugen hatten die Täter am späten Montagabend beobachtet. Die Kriminalpolizei ermittelt.