Das sagte Doreen Werner, Biologin am Leibniz-Zentrum f├╝r Agrarlandschaftsforschung (Zalf) in M├╝ncheberg (M├Ąrkisch-Oderland), der Deutschen Presse-Agentur. "Warum, wissen wir noch nicht."

Betroffen seien Th├╝ringen, Sachsen Anhalt, Sachsen und Brandenburg. Wissenschaftler des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) hatten Hausm├╝cken bereits als ├ťbertr├Ąger des West-Nil-Virus - das urspr├╝nglich vor allem in w├Ąrmeren Regionen der Erde vorkommt - identifiziert.

Das Virus kann in Stechm├╝cken ├╝berwintern. "Je w├Ąrmer es dann wird, um so besser k├Ânnen sich die Krankheitserreger weiterentwickeln", erl├Ąutert Werner. Einige Infizierte leiden dann an grippe├Ąhnlichen Symptomen. Schwere Verl├Ąufe sind selten, k├Ânnen aber t├Âdlich enden.