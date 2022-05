Unwetter zieht weiter Richtung Hessen

17.58 Uhr: Auch ├╝ber dem Norden ziehen nun dunkle Wolken auf. Neben Hamburg errreicht die Wolkenfront auch Niedersachsen. Im S├╝dwesten des Landes zieht das Unwetter weiter Richtung Hessen.

Mann bei Blitzeinschlag auf Frachter schwer verletzt

17.57 Uhr: Bei einem Blitzeinschlag ist auf einem Frachtschiff in Duisburg eine Person schwer verletzt worden. Es handle sich vermutlich um einen Besch├Ąftigten auf dem Schiff, sagte ein Feuerwehrsprecher. Er habe sich w├Ąhrend des schweren Unwetters am Donnerstagnachmittag in NRW auf dem Frachter aufgehalten. Der Blitz sei auf dem Deck eingeschlagen und habe den Mann dadurch schwer verletzt, so der Sprecher. Zuvor hatte die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" ├╝ber den Blitzeinschlag berichtet.

Wetterdienst warnt vor Unwetter und Tornados in Bayern

17.40 Uhr: Nach Temperaturen von bis zu 32 Grad am Freitag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Abend auch in Bayern Turbulenzen. Selbst Tornados schlie├čen die Meteorologen f├╝r Nordbayern nicht aus. "Die Gewitter, die wir f├╝r Mitteldeutschland erwarten, werden wohl nicht ganz schadlos an Bayern vorbeigehen", so ein Sprecher des DWD. "Die Voraussetzungen sind vorhanden, allerdings sieht es nach aktuellem Stand so aus, als liege die Gefahr deutlich n├Ârdlich der Landesgrenze."

Im Norden des Freistaats k├Ânne es teilweise unwetter├Ąhnliche Gewitter in den Abendstunden und in der Nacht auf Samstag geben. Auch in S├╝dbayern kann es vereinzelt heftiger gewittern.

Wetterdienst warnt in weiten Teilen NRWs vor schweren Unwettern ÔÇô Zoos geschlossen

16.54 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat f├╝r weite Teile in Nordrhein-Westfalen Warnungen vor schwerem Gewitter herausgegeben. Das Unwetter erreichte laut DWD zun├Ąchst den Westen des M├╝nsterlandes, des Ruhrgebiets und des Rheinlands. Vor schwerem Gewitter warnt der DWD auch in Landkreisen in S├╝dwestfalen und Ostwestfalen-Lippe.

Demnach m├╝ssten die Menschen dann im gesamten Bundesland mit orkanartigen B├Âen, Hagelk├Ârnern und heftigem Starkregen rechnen. Der D├╝sseldorfer Wildpark und der Zoo Dortmund wurden bereits am Nachmittag geschlossen.

Hagel in Siegen-Oberschelden: In Nordrhein-Westfalen ist das Unwetter vorr├╝ber. (Quelle: Rene Traut/imago-images-bilder)

B├Ąume auf den Gleisen ÔÇô Zugverkehr stark eingeschr├Ąnkt

16.47 Uhr: Der Zugverkehr zwischen den Niederlanden und Deutschland entf├Ąllt. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, seien die Gleise aufgrund der Wetterlage zurzeit nicht befahrbar.