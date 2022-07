Hitzewelle in Deutschland mit über 40 Grad: Sind wir darauf überhaupt vorbereitet?

Hitzetelefon

Gerade √§ltere und allein lebende Menschen werden w√§hrend einer Hitzewelle oftmals vergessen ‚Äď das war die bittere Erfahrung, die Frankreich 2003 machen musste. Viele √§ltere Menschen starben damals unbemerkt in ihren Wohnungen und H√§usern, in Paris waren es so viele Tote, dass ein gro√ües K√ľhllager zur gr√∂√üten Leichenhalle Frankreichs umfunktioniert wurde.

Im Jahr darauf verabschiedete die Regierung den Plan "Canicule", einen Hitzeaktionsplan, der ein besonderes Augenmerk auf ältere Menschen legt. Bei Hitze greifen nun verschiedenen Warnstufen. Ab Stufe drei (ab 35 Grad) werden hochbetagte, allein lebende Menschen täglich angerufen und daran erinnert, ausreichend Wasser zu trinken. Bei Bedarf werden auch Familienmitglieder kontaktiert oder Mitarbeiter der Kommunen vorbeigeschickt.

So etwas gibt es in Deutschland nur vereinzelt, etwa in Kassel. Seit zwölf Jahren bereits rufen Ehrenamtliche bei sehr hohen Temperaturen bei registrierten Senioren an, um sie vor extremen Temperaturen zu warnen. Im Notfall informieren die Helfer auch einen Hausarzt.

√Ėffentliche K√ľhlr√§ume in St√§dten

Die Linken haben einen Vorsto√ü in Richtung Schutz vor Hitze gemacht und eine konkrete Idee geliefert. Bund und L√§nder m√ľssten Fakten schaffen ‚Äď "mithilfe von Gesetzen und F√∂rdermodellen", fordert Kathrin Vogler, die gesundheitspolitische Sprecherin der Linken im Bundestag. Sie erkl√§rte: "Es m√ľssen √∂ffentliche klimatisierte K√ľhlr√§ume ‚Äď 'cooling shelters' ‚Äď eingerichtet werden, Altenheime und andere Pflegeeinrichtungen sind mit Klimaanlagen auszustatten", so Vogler. In den USA, in Kanada, aber auch in vielen (s√ľd-)europ√§ischen St√§dten seien diese K√ľhlr√§ume schon l√§nger bekannt und bei Hitzewellen ge√∂ffnet, teilt Vogler auf Anfrage von t-online mit.

Eine M√∂glichkeit sei, wie Beispiele aus den anderen L√§ndern zeigen, Gemeindezentren, Bibliotheken und Museen zu √∂ffnen. "Oder wie in Wien eigens daf√ľr Center einzurichten", so die Sprecherin der Linken. Das sei in Westeuropa zwar noch relativ neu, aber mehrere St√§dte im Ausland h√§tten bereits L√∂sungen f√ľr extreme Temperaturen entwickelt. Von der Hitze seien nicht nur √§ltere Menschen betroffen, sondern eben auch jene, die der Hitze nicht ausweichen k√∂nnten, "wie Menschen mit Herzkreislaufproblemen, die unterwegs in Not geraten, oder auch Obdachlose."

Gr√ľnere St√§dte

B√§ume haben auch einen enormen Einfluss auf das Klima in einer Stadt. In Berlin gebe es etwa 430.000 Stra√üenb√§ume, teilt der Naturschutzbund (Nabu) mit. Stadtb√§ume seien nicht nur ein √§sthetisches Element der Stadtplanung, "sie haben auch √∂kologische Funktionen, sind Schattenspender, Sauerstofflieferanten, Klimaanlage, Luftfilter, L√§rmreduzierer und Lebensraum." Die Bl√§tter sorgen wegen des Verdunstungseffekts f√ľr Abk√ľhlung, spenden Schatten und filtern Staub, hei√üt es auf der Internetseite des Nabus.