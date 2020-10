Epizentrum bei Samos

Schweres Erdbeben erschüttert Ägäis

Erdbeben: In der südlichen Ägäis ereignete sich am Freitag ein starkes Beben. (Quelle: Screenshot Google Maps)

Starkes Erdbeben in der südlichen Ägäis: Das Beben dürfte in der Urlaubsregion in Griechenland und der Türkei zu erheblichen Schäden geführt haben.

Nördlich von der griechischen Insel Samos vor der türkischen Stadt Izmir hat sich am Freitag ein starkes Erdbeben ereignet. Das Geoforschungszentrum in Potsdam und das Mittelmeer-Erdbebenzentrum EMSC gaben die Stärke zunächst mit 6,9 an, der griechische Erdbebendienst mit 6,7. Über Verletzte und Tote wurde noch nichts bekannt.

In türkischen Medien gibt es erste Bilder von eingestürzten Gebäuden, hier von einem Wohnhaus in Izmir.

Erhebliche Schäden dürfte es in der Region Izmir und auf den Dodekanischen Inseln gegeben haben, zu denen etwa die Urlaubsziele Samos, Kos oder Rhodos zählen. Das griechische Portal tanea.gr berichtet, dass in der Hafenstadt Karlovasi auf Samos die Kirche teilweise eingestürzt ist. Der türkische Nachrichtensender TRT berichtete von Panik auf den Straßen während des Bebens

Das Beben ereignete sich um 12.51 Uhr in geringer Tiefe. Es ist eines der schwersten Erdbeben im Mittelmeerraum der vergangenen Jahre. Zu spüren war es auch auf dem griechischen Festland.

Livebilder eines Facebook-Nutzers zeigten, dass es auf Samos auch zumindest zu einem kleinen Tsunami gekommen ist.



Zuvor war auf Bilder aus Izmir zu sehen, dass sich das Wasser dort deutlich zurückgezogen hatte und Boote auf dem Trockenen lagen.Das berichtete die Seite erdbebennews.de.

Dort wurde aufgefordert, den unmittelbaren Küstenbereich in der Region zu verlassen.