Angreifer soll Nachrichten an deutsche Schülerin geschickt haben

Die Polizei sei dann dar√ľber alarmiert worden, dass eine Person mit einem Gewehr in die Schule eindringe, berichtete Olivarez weiter. Bei Ankunft der Sicherheitskr√§fte habe der Sch√ľtze das Feuer er√∂ffnet und zwei Polizisten verletzt. Dann habe er sich in einem Klassenraum verschanzt und damit begonnen, "auf Kinder und Lehrer zu schie√üen, die sich in der Klasse befanden".

Polizisten k√ľmmern sich am Uvalde Civic Center um Angeh√∂rige. (Quelle: William Luther/The San Antonio Express-News/dpa-bilder)

Abbott: "Hätte schlimmer sein können"

Laut Informationen des Nachrichtensenders CNN soll R. w√§hrend seiner Tat auch mit einer 15-J√§hrigen aus Deutschland Nachrichten ausgetauscht haben. Das M√§dchen soll demnach R. zuvor in einem Chat kennengelernt haben. Der T√§ter hatte laut des Berichts zuvor angek√ľndigt, er wolle im Juni das M√§dchen besuchen.

Der Gouverneur dankte der √∂rtlichen Polizei: "Die Realit√§t ist, so schrecklich wie das, was passiert ist, es h√§tte schlimmer sein k√∂nnen", sagte Abbott auf der Pressekonferenz. "Sie haben unglaublichen Mut bewiesen, indem sie in die Sch√ľsse liefen, nur um Leben zu retten", sagte er √ľber die Einsatzkr√§fte. "Es ist eine Tatsache, dass sie durch ihre schnelle Reaktion vor Ort in der Lage waren, auf den Bewaffneten zu reagieren und ihn auszuschalten. Sie waren in der Lage, Leben zu retten." Leider seien es nicht genug Leben gewesen.

Nach bislang unbest√§tigten Angaben soll der T√§ter auch auf Instagram Bilder von Maschinengewehren ver√∂ffentlicht haben. Das Konto wurde mittlerweile gel√∂scht. Eine Nutzerin auf Instagram schrieb, sie habe eine Nachricht von einem Fremden bekommen: "Ich habe ein kleines Geheimnis. Ich will es Dir erz√§hlen." Die Nachricht kam offenbar von dem jetzt gel√∂schten Konto. Dessen Inhaber sei mehreren Sch√ľlern aus Uvalde im Netzwerk gefolgt. Lesen Sie hier mehr dazu.

Die Ermittler versuchen nun, "detaillierte Hintergrundinformationen" √ľber den T√§ter, sein Motiv und seine Waffen zusammenzutragen, wie Gouverneur Abbot sagte. Die Polizei geht davon aus, dass er allein handelte. Ob er in der Vergangenheit schon mit der Polizei zu tun hatte, war zun√§chst unklar.

US-Flaggen auf halbmast

In einer Ansprache an die Nation erinnerte US-Präsident Joe Biden an die Massenerschießung von Sandy Hook im Jahr 2012, bei der 20 Kinder und sechs Erwachsene ums Leben gekommen waren.

"Seitdem wurden √ľber 900 Vorf√§lle von Schie√üereien an Schulen gemeldet. Die Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, die Santa Fe High School in Texas, die Oxford High School in Michigan ‚Äď die Liste l√§sst sich beliebig fortsetzen", sagte Biden. "Ich habe es satt und bin es leid. Wir m√ľssen handeln. Und sagen Sie mir nicht, dass wir keinen Einfluss auf dieses Gemetzel haben k√∂nnen", f√ľgte er hinzu.

Das Wei√üe Haus ordnete zudem per Verf√ľgung an, dass die US-Flagge bis zum 28. Mai am Regierungssitz und an √∂ffentlichen Einrichtungen auf halbmast gesetzt wird.