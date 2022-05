Um kurz nach 12 Uhr waren 19 Polizisten im Flur

Der SchĂŒtze hatte an einer Grundschule in Uvalde am Dienstag das Blutbad angerichtet. Das Massaker ereignete sich in einem Klassenraum der Schule. Behördenchef McCraw berichtete nun, dass der SchĂŒtze etwa um 11.33 Uhr die Schule und schließlich den Klassenraum betrat, in dem er seine Opfer tötete. Bereits um kurz nach 12.00 Uhr seien 19 Polizisten im Flur vor dem Klassenraum postiert gewesen, hĂ€tten aber keine Versuche unternommen, in den Raum einzudringen und den SchĂŒtzen zu stoppen, sagte McCraw.