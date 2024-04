Liebe Leserin, lieber Leser,

im Vergleich zum Chaos, das gegenwärtig in der Welt herrscht, wirken die überfüllten Straßen von New York beinahe übersichtlich. Mit Ausdauer hupen hier die genervten Autofahrer. Aus den Schächten der Metro dröhnt das Gebläse der Lüftungsanlagen. Es ist Mitte April und die Klimaanlagen erzeugen bereits dieses Surren in der Luft. In einem heruntergekommenen McDonald's in Chinatown steht ein Polizist und wartet auf seine Big-Mac-Bestellung.

Verwirrte Touristen schieben sich an einer Gruppe von Flüchtlingen vorbei, die hier im Süden von Manhattan den Tag vor einer Bankfiliale verbringen. Und nebenan in einem Café kostet ein Espresso mit Bohnen aus Costa Rica rund acht Dollar. Alles scheint so, als könnte das einfach immer so weitergehen – chaotisch, aber friedlich.

Doch eine weitere Krise droht über die Welt hereinzubrechen. Nur wenige Meilen von Chinatown entfernt kommen an diesem Sonntag die Vertreter des UN-Sicherheitsrats am East River zusammen. Der Grund: ein Angriff des Iran auf Israel. Bei den Vereinten Nationen sitzt Israels Botschafter Gilad Erdan und zeigt ein Video aus Jerusalem. "Schauen Sie nur genau hin", sagt er zu seinem Kollegen, dem iranischen Botschafter Saeed Iravani.

Zu sehen ist eine nächtliche Aufnahme der al-Aqsa-Moschee in Jerusalem. Der Felsendom mit seiner goldenen Kuppel ist ein islamisches Heiligtum. Leuchtende Raketen und Flugabwehr-Salven tauchen am dunklen Himmel auf. Sirenenalarm ist zu hören. Erdan klagt das iranische Regime an, nicht im Interesse der Muslime zu handeln. Israel habe die heilige Stätte der Muslime vor ihrer Zerstörung bewahrt.

Dann spricht er eine Warnung aus: "Dieser Angriff hat jede rote Linie überschritten. Und Israel behält sich das Recht vor, Vergeltung zu üben". Was Teheran getan habe, könne zu nicht weniger als einem Weltkrieg führen. Bevor es zu spät ist und der Iran die Atombombe habe, müsse endlich gehandelt werden, so Israels UN-Botschafter.

Wirklich, ein Weltkrieg? Man mag die Äußerungen des israelischen Diplomaten als übertrieben empfinden. Aber im Nahen Osten steht der Weltfrieden wirklich auf dem Spiel. Die Lage der Allianzen und gegenseitigen Loyalitäten dort ist derart unübersichtlich, dass in der Tat nur eine Strategie zu helfen scheint:

Die Spirale der Gewalt darf sich unter keinen Umständen weiterdrehen. Denn involviert sind längst nicht nur die arabischen Nachbarstaaten, sondern die ganze Welt. Es ist ein extrem komplexes Geflecht aus wirtschaftlichen, politischen und militärischen Beziehungen, aus asymmetrisch agierenden und finanzierten Terrorgruppen. Russland paktiert beispielsweise mit Syrien und dem Iran, Amerika mit Israel, Saudi-Arabien und Jordanien, China wiederum hat wirtschaftlichen Einfluss im Iran, Großbritannien, Deutschland und die übrigen Staaten der Europäischen Union stehen an der Seite Israels, unterhalten aber auch Beziehungen zu weiteren umliegenden Ländern wie Katar.

Die Dynamik aus gegenseitigen iranisch-israelischen Vergeltungsschlägen muss daher unbedingt unterbrochen werden. Auf den ersten Blick mag diese Forderung absurd erscheinen. Israel wurde erstmals vom Iran auf eigenem Staatsgebiet angegriffen. Das Land hat jedes Recht, vielleicht sogar die Pflicht, zurückzuschlagen. Doch wie es derzeit scheint, ist das, was der Iran getan hat, ein absolut zynisches Theater. Im Wissen um die amerikanische, britische und französische Unterstützung Israels feuerte das Regime Hunderte Drohnen und Raketen ab.

Die Attacke war keine Geheimaktion. Seit Tagen war mit einem Vergeltungsschlag gegen Israel gedroht worden dafür, dass Benjamin Netanjahu das iranische Konsulat im syrischen Damaskus bombardieren ließ. Hochrangige iranische Militärs kamen dabei ums Leben. Iran wertete diesen Schlag ebenfalls als Angriff gegen das eigene Staatsgebiet. Dass es eine Antwort aus Teheran geben werde, stellte das Regime umgehend klar.

In Washington war US-Präsident Joe Biden deshalb auch außer sich. Wütende Telefonate mit dem israelischen Premierminister folgten. Eine Eskalation mit dem Iran ist das Letzte, was die USA zu dieser Zeit und in dieser Weltlage brauchen können.

So sehr eine Eskalation zu Recht befürchtet wurde, so sehr konnte man sich offenbar auf die Aktion des Iran vorbereiten. Sogar der Nato-Partner Türkei soll vorab von Teheran in Kenntnis gesetzt worden sein. Auch die amerikanischen Geheimdienste wussten gut Bescheid, auch wenn die große Menge an Raketen offenbar auch die US-Regierung überraschte. Vor den Vereinten Nationen behauptete Irans Botschafter am Sonntag sogar, man habe das US-Militär involviert, damit es die eigenen Drohnen habe abfangen können. Glauben sollte man solchen Erzählungen ohne Belege allerdings nicht.

Was aber klar ist: Sollte die israelische Antwort gegen den Iran zu einer weiteren Eskalation führen, wäre ausgerechnet ein Ziel der Hamas-Terroristen im Gazastreifen erreicht: Das ausbrechende Chaos in der Region könnte die in den vergangenen Jahren mühsam erzielten Annäherungen zwischen Israel und einzelnen arabischen Nachbarstaaten gefährden. Und auch dem Iran wäre damit geholfen. Nicht ohne Grund nutzte der iranische UN-Vertreter in New York seine Redezeit hauptsächlich dafür, um sich als Schutzmacht für die Palästinenser zu präsentieren.

Aus diesem Grund treten die USA, gemeinsam mit ihren Verbündeten, auffällig deutlich auf die Bremse. Nach dem Telefonat der Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten liest sich die gemeinsame Erklärung reichlich deeskalierend. Zwar wird der Angriff des Iran und seiner Terrorgruppen scharf verurteilt und die Unterstützung und Verteidigung Israels wird deutlich betont. Der Fokus des gemeinsamen Statements aber liegt auf diesen Worten: "Wir werden weiterhin daran arbeiten, die Lage zu stabilisieren und eine weitere Eskalation zu vermeiden."