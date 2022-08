Ukraine-Krieg im Newsblog: Pentagon: Bis zu 80.000 Russen in Ukraine-Krieg getötet oder verletzt

US-Regierung kündigt milliardenschweres Waffenpaket für Ukraine an

19.36 Uhr: Die US-Regierung hat weitere Rüstungslieferungen an die Ukraine in Milliardenhöhe angekündigt. In dem eine Milliarde US-Dollar (980 Millionen Euro) schweren Paket seien unter anderem zusätzliche Munition für die Raketenwerfersysteme des Typs Himars und Nasams und 1.000 Panzerabwehrraketen vom Typ Javelin enthalten, teilte das Pentagon mit. Es handle sich um die bisher größte Waffenlieferung aus US-Beständen an die Ukraine.