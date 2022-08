+Ukraine-Krieg im Newsblog+ Geheimdienst: Russen verlegen Jets

Russland verlegt MIG-Jets

13.24 Uhr: Russland verlegt Medienberichten zufolge drei Kampfjets nach Kaliningrad. Die MIG-31 seien in der Ostsee-Exklave rund um die Uhr einsatzbereit, zitiert die staatliche Nachrichtenagentur RIA das russische Verteidigungsministerium. Interfax zufolge sind die Jets mit Kinschal-Überschallraketen ausgestattet. Kaliningrad grenzt an die EU- und Nato-Staaten Litauen und Polen .

Finnland: Russische Kampfjets haben möglicherweise Luftraum verletzt

UN-Generalsekretär Guterres in Ukraine eingetroffen

12.43 Uhr: UN-Generalsekretär António Guterres ist zu einem zweitägigen Besuch in der Ukraine eingetroffen. Am Donnerstag besuchte Guterres die Stadt Lwiw im Westen des Landes. Bei einem dort geplanten Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdoğan soll es nach UN-Angaben vor allem um die Umsetzung des Abkommens zu ukrainischen Getreideexporten gehen.

Das erste mit Getreide beladene Schiff seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine Ende Februar startete am 1. August in der Ukraine. Am Freitag will Guterres die südukrainische Hafenstadt Odessa und am Samstag die Türkei besuchen.