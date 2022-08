+Ukraine-Krieg im Newsblog+ Russland soll Wohngebiet nahe AKW Piwdennoukrajinsk beschießen

Moskau nennt mögliche Visa-Einschränkungen "Nazi-Politik"

15 Uhr: Moskaus Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat die Vorschläge für ein EU-weites Einreiseverbot von Russen in die Europäische Union als "Nazi-Politik" kritisiert. "Wir beobachten heute noch ein klares Hervortreten einer nazistischen Politik, wenn von den höchsten europäischen Tribünen aktiv die russophobe Idee vorangetrieben wird, allen russischen Bürgern die Einreise in die Länder der EU zu verbieten", sagte Schoigu am Samstag auf dem "Ersten Internationalen Antifaschistischen Kongress" in der Nähe von Moskau.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte den Westen aufgerufen, Russen die Einreise zu verbieten. In der Europäischen Union setzen immer mehr Länder der Reisefreiheit Grenzen und schränken die Vergabe von Schengen-Visa an Russen im Alleingang ein. Dazu gehören Estland, Lettland, Litauen und Tschechien. Finnland will ab September folgen, Polen erwägt eine ähnliche Regelung. Dänemark dringt auf eine EU-Lösung und will sonst ebenfalls selbst handeln.

Russisch besetzter Teil von Saporischschja will Getreideexporte erhöhen

13.28 Uhr: Der von Russland besetzte Teil des ukrainischen Gebiets Saporischschja exportiert örtlichen Behördenangaben zufolge täglich bis zu 7.000 Tonnen Getreide und will die Menge ausweiten. Der weitaus größte Teil, bis zu 5.000 Tonnen täglich, werde per Bahn exportiert, erklärte der von Russland eingesetzte Verwaltungschef Jewgeni Balizki.

Wohin das Getreide gebracht wird, sagte er nicht. Die Exporte sollen Balizki zufolge bald ausgeweitet werden, wenn der von Russland besetzte ukrainische Hafen Berdjansk am Asowschen Meer einsatzbereit sei. Dann könnten auch Länder wie die Türkei, Saudi-Arabien und Ägypten beliefert werden. Die Ukraine hat Russland wiederholt beschuldigt, aus besetzten Gebieten Getreide zu stehlen.

Ukraine fürchtet russische Provokation an AKW Saporischschja

1.20 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagt in seiner abendlichen Videoansprache, Moskau plane eine "groß angelegte Provokation" am Atomkraftwerk Saporischschja, um eine Abkoppelung des Kraftwerks vom ukrainischen Stromnetz zu rechtfertigen und es an das russische Stromnetz anzuschließen. Die Ukraine und Russland machen sich gegenseitig für den anhaltenden Beschuss des Atomkraftwerks verantwortlich.