+ Ukraine-Krieg im Newsblog + | Russlands Verteidigungsminister telefoniert mit UN über AKW-Beschuss

Energie-Verband: Bei derzeitiger Versorgungslage keine Engpässe im Winter

00.30 Uhr: Der Bundesverband für Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG) rechnet bei keinen weiteren russischen Einschränkungen mit keinen Gasengpässen im kommenden Winter. "Wenn die Versorgungslage einschließlich der russischen Lieferungen so bleibt wie sie ist, werden wir bei normalen Winterbedingungen die Gasspeicher wie geplant gefüllt bekommen können", sagte der BVEG-Hauptgeschäftsführer zur "Bild"-Zeitung vom Dienstag. Russland liefere zwar erheblich weniger. Wenn diese Mengen weitergeliefert würden, könne das trotzdem reichen. Vorausgesetzt der Winter falle mild aus und der Gasverbrauch werde eingeschränkt.

Selenskyj fordert internationale Schutzmaßnahmen für AKW Saporischschja

22.30 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert die internationale Gemeinschaft auf, einen Unfall im von Russland kontrollierten Atomkraftwerk Saporischschja zu verhindern. "Wenn die Welt jetzt nicht Stärke und Entschlossenheit zeigt, um ein Atomkraftwerk zu verteidigen, bedeutet das, dass die Welt verloren hat", sagt er in seiner nächtlichen Videobotschaft. Russland hat das Atomkraftwerk – die größte Nuklearanlage Europas – kurz nach dem Einmarsch in die Ukraine übernommen. Die Ukraine und Russland haben sich gegenseitig beschuldigt, hinter dem Beschuss der Anlage in der letzten Woche zu stecken.

Scholz lehnt Visaverbot für Russen ab

22.41 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz sieht ein generelles Einreiseverbot für Russen nach Europa trotz entsprechender Forderung aus Nord- und Osteuropa weiter skeptisch. "Das ist Putins Krieg, nicht der Krieg der Russen", sagte Scholz nach einem Treffen mit skandinavischen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten in Oslo. Es sei richtig, dass man darüber in der EU diskutiere. Aber man dürfe nicht oppositionellen Russen, sich nach Europa wollten und von denen sich schon etliche in EU-Staaten aufhielten, eine Flucht noch erschweren. Dagegen erklärten die Ministerpräsidentinnen von Finnland und Dänemark, Sanna Marin und Mette Frederiksen, dass man über ein Visaverbot sprechen müsse. Hier lesen Sie mehr.

Russischer Verteidigungsminister spricht mit UN über Beschuss des AKW Saporischschja

21.56 Uhr: Die bedrohliche Lage im Atomkraftwerk Saporischschja war Thema in einem Telefonat zwischen Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu und UN-Generalsekretär António Guterres am Abend. Schoigu und Guterres hätten die Bedingungen für einen sicheren Betrieb des AKW erörtert, teilte das Ministerium in Moskau mit. Die Vereinten Nationen bestätigten das Telefonat. Details wurden nicht genannt. Die Ukraine und Russland werfen sich seit Wochen gegenseitig vor, Europas größtes Kernkraftwerk zu beschießen und damit eine atomare Katastrophe heraufzubeschwören.

Russland drängt britisches Flugzeug aus Luftraum

21.45 Uhr: Ein britisches Aufklärungsflugzeug hat nach russischen Angaben die Luftgrenze zwischen der Barentssee und dem Weißen Meer verletzt. Ein russischer Kampfjet habe das Flugzeug aus dem russischen Luftraum gedrängt, erklärt das russische Verteidigungsministerium.

Ukraine verlängert Kriegsrecht und Mobilmachung