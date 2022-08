Ukraine-Krieg im Blog | London: Russische Soldaten belächeln Verteidigungsminister

Tag 187 seit Kriegsbeginn: Die Lage am AKW Saporischschja bleibt brenzlig. Die EU will offenbar Einreisen von Russen einschränken. Alle Infos im Newsblog.

Kiew meldet Frontdurchbruch in der Südukraine

12.46 Uhr: Aus Sicht britischer Geheimdienste befindet sich Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu zunehmend in einer Position der Schwäche. Es sei wahrscheinlich, dass Offiziere und Soldaten den Minister wegen eines ineffektiven und realitätsfernen Führungsstils nicht ernst nähmen, heißt es in einem Bericht, der am Montag in London veröffentlicht wurde. Schoigu habe den Großteil seiner Karriere vor der Berufung zum Minister im Bausektor und anderen Bereichen verbracht. Ihm fehle militärische Erfahrung.