Ukraine vor Unabhängigkeitstag: Zwischen schlimmen Befürchtungen und Nationalstolz

Öffentliche Versammlungen in Kiew untersagt

In Mykolajiw im Süden der Ukraine, das nahe russisch besetztem Territorium liegt, ordnete Gouverneur Witaly Kim an, dass die Menschen am Dienstag und Mittwoch möglichst von zu Hause aus arbeiten sollten. Größere Menschenansammlungen sollen zudem vermieden werden.

In Kiew sind bereits seit Montag vorsorglich alle öffentlichen Versammlungen untersagt. Das Verbot gilt bis Donnerstag und betreffe öffentliche Großveranstaltungen, Kundgebungen und andere Zusammenkünfte, erklärten die Behörden.

Die Ausdehnung der russischen Armee in der Ukraine (Quelle: ha)

"So ist unser Feind"

Die Regierung rechnet mit verstärkten Angriffen, nicht nur auf Charkiw, sondern auch auf Kiew und andere Städte, wie Selenskyjs Berater Mychailo Podoljak laut der Nachrichtenagentur Interfax sagte. "So ist unser Feind. Schon in jeder anderen Woche dieses halben Jahres hat Russland so etwas Ekelhaftes und Grausames ständig getan", sagte Selenskyj.

Auch die USA befürchten heftige Angriffe: "Das Außenministerium hat Informationen, dass Russland seine Anstrengungen verstärkt, in den nächsten Tagen in der Ukraine zivile Ziele und Regierungseinrichtungen anzugreifen", heißt es auf der Seite der US-Botschaft in Kiew am Dienstag. US-Bürger wurden erneut aufgerufen, das Land zu verlassen.

"Seit dem 24. Februar hat sich nichts grundlegend geändert"

Für den Fall, dass Russland die Angriffe tatsächlich verstärke, kündigte Selenskyj entschlossene Reaktionen an. Es werde eine mächtige Antwort geben, sagte er am Dienstag vor Journalisten. "Ich möchte das jeden Tag sagen ... diese Antwort wird zunehmen, sie wird stärker und stärker werden." Jeden Tag bestehe die Gefahr neuer russischer Angriffe auf Kiew. "Wir wissen, dass sie in erster Linie auf Infrastruktur oder Regierungsgebäude abzielen, aber seit dem 24. Februar hat sich nichts grundlegend geändert."

Bei der Frage, wie die Ukraine auf einen möglichen russischen Raketenangriff auf Kiew reagieren werde, verwies der Präsident auf die Gleichberechtigung aller Städte und Regionen. Bei einem Angriff auf die Hauptstadt werde genauso reagiert wie bei aktuellen Angriffen andernorts. "Für mich als Präsident und für jeden Ukrainer sind Kiew, Tschernihiw, der Donbass alles dasselbe." Dort lebten überall Ukrainer, sagte Selenskyj und nannte darüber hinaus auch die zuletzt stark umkämpften Städte Charkiw und Saporischschja.

Selenskyj betont die Bedeutung der Krim