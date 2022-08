Waffenstillstand im Ukraine-Krieg: Eskalation im Kreml

Auch der frühere BND-Agent und Geheimdienstexperte Gerhard Conrad hat wenig Hoffnung auf eine baldige Verhandlungslösung: "Der Kreml fordert die vollständige Kapitulation. Das ist keine Basis", sagte er im Interview mit t-online. Eine Kompromissbereitschaft setze voraus, dass beide Seiten "gleichmäßig und gleichzeitig die Perspektivlosigkeit des Konflikts erkennen."

Falls sich eine Kriegspartei noch einen Vorteil erhoffe oder meint, einen längeren Atem zu haben, werde jeder Versuch, zwischen beiden zu vermitteln, "wertlos".

Für eine weitere Eskalation spricht auch ein weiterer Punkt: Am Donnerstag kündigte der Kreml an, seine Streitmacht in der Ukraine aufzustocken. Die Zahl der Vertragssoldaten und Wehrdienstleistenden soll um 137.000 erhöht werden – insgesamt wären das 1,15 Millionen russische Männer unter Waffen.

Da bereits Zehntausende russische Soldaten bei der Invasion getötet oder verletzt wurden, sucht Putin mittlerweile händeringend nach neuen Männern für die Front. Im ganzen Land laufen Kampagnen zur Rekrutierung von Frontsoldaten. Wie die US-Denkfabrik "Institute for the Studies of War" in einem Lagebericht schreibt, hat die Regierung ihre Anstrengungen in den russischen Provinzen zuletzt noch einmal intensiviert. Vor einer Generalmobilmachung scheint sich Putin allerdings noch zu scheuen.

Russischer Soldat in der Ukraine: Der Kreml scheut sich vor der Generalmobilmachung. (Quelle: IMAGO/Ilya Pitalev)

Auch private Unternehmen beteiligen sich an der Suche nach kriegswilligen Rekruten. Dabei soll die berüchtigte Wagner-Gruppe laut "Spiegel"-Recherchen gar in Strafkolonien für den Krieg anwerben – gegen Geld und Straffreiheit.

Militärs sollen nun direkt an Putin berichten

Zudem bemüht sich der Kreml offenbar aktuell darum, die Probleme in der russischen Armeeführung zu beseitigen. Glaubt man dem britischen Geheimdienst und seinen Quellen, hat das Problem einen Namen: Sergej Schoigu. Der russische Verteidigungsminister werde im Kreml zunehmend in den Hintergrund gedrängt, er stehe "auf der Seitenlinie".

Bei operativen Entscheidungen in Sachen Ukraine-Krieg sei es zunehmend Putin persönlich, an den die Generäle direkt berichteten. Schoigu habe zu wenig militärische Erfahrung und werde von Putin für den gescheiterten "Blitzkrieg" in der Ukraine verantwortlich gemacht, berichtet auch das russische Portal "Important Stories" unter Berufung auf Informanten im russischen Militär.

Ohne Schoigu, so vermutlich die Hoffnung Putins, könnte die russische Armee effektiver in der Ukraine operieren. Auch das spricht nicht unbedingt dafür, dass der Kreml derzeit ernsthaft an Verhandlungen interessiert ist.