Ex-BND-Agent: "Handel mit Europa hat Russlands Aufrüstung möglich gemacht"

Im Interview mit t-online schildert er, wie man Informanten gewinnt und lebensgefährliche Verhandlungen führt. Er spricht auch darüber, wie westliche Dienste und Regierungen über Jahrzehnte auf Russland schauten – und warum die drohende Kriegsgefahr so lange verdrängt wurde. Versäumnisse sieht er in der Politik .

Gerhard Conrad: Ganz so stimmt das natürlich nicht. Zumindest in meiner Anfangszeit durften wir bei sogenannten "Sonderaufträgen" die Straßenverkehrsordnung aber weit auslegen – und später wurde davon abgesehen, das zu ahnden. In der Ausbildung mussten wir schließlich lernen, Autos zu beschatten. Wir haben auf der Straße geübt, an den Zielobjekten dranzubleiben. Nur eines durften wir nicht: rote Ampeln überfahren.